Заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова провела совещание в Липецкой области

СЕГОДНЯ 09:55 2018-09-24T09:56:07+03:00

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Масштабные всероссийские конференции – совещание Министерства культуры РФ совместно с Фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе РФ по исполнению партийного проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный Дом культуры» и национального туристского проекта «Русские усадьбы» прошли в Липецкой области 21 и 22 сентября, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

В работе пленарного заседания, которое состоялось в Центре культуры города Грязи, участвовала заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова. Она подчеркнула, что Липецкая область выбрана для обсуждения этих важных тем неслучайно. Это модельный регион, где наиболее эффективно работают федеральные программы по развитию сферы культуры и досуга в селах и малых городах, сказала Ольга Ярилова. Она, в частности, отметила программу строительства 35 сельских домов культуры, которая рассчитана на 2017-2020 годы. Особую благодарность заместитель министра высказала главе региона Олегу Королеву за проводимую работу и помощь в организации масштабного семинара-совещания.

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В Липецкую область приехали руководители органов исполнительной власти в сфере культуры субъектов Центрального федерального округа, региональные координаторы проекта, эксперты отрасли, а также директора домов культуры, принимающих участие в проекте. Открывая пленарное заседание, заместитель главы региона Юрий Таран подчеркнул, что Липецкая область работает над реализацией федеральных программ, которые инициировал Президент России Владимир Путин. Заместитель руководителя области поблагодарил Министерство культуры РФ за постоянную поддержку – и финансовую, и методологическую. В рамках пленарного заседания и круглых столов состоялись обсуждения вопросов укрепления материально-технической базы сельских ДК, обмен опытом среди субъектов Центрального федерального округа. Участие в совещании принял заместитель председателя облсовета Владимир Загитов.

По итогам реализации проекта «Культура малой Родины» направления «Местный дом культуры» в 2017 году в Липецке организована выставка. В экспозиции представлены фотографии отремонтированных домов культуры и обновленной материально-технической базы. В рамках совещания запланирован осмотр зданий домов культуры, участвовавших в проекте «Культура малой Родины», и участие в IX Межрегиональном событийном фестивали «Антоновские яблоки». Он прошел 22 сентября в Ельце.

Строительство сельских домов культуры станет важным этапом в реализации программ повышения качества жизни населения и создания комфортной среды в муниципалитетах, отмечает глава региона Олег Королев. «Развитие сферы культуры – приоритетное направление в деятельности областной власти. При этом мы не только построим 35 новых ДК, но и модернизируем уже существующие сельские центра досуга, где найдется занятие как для молодежи, так и для ветеранов».

Фото с сайта администрации Липецкой области.