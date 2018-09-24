В Год добровольца в регионе пройдет юбилейная осенняя «Неделя молодежного служения»

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-24T14:03:11+03:00

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Осенняя «Неделя молодежного служения» - крупнейшая региональная добровольческая акция - в этом году отмечает 10-летний юбилей, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Она пройдет с 28 сентября по 5 октября. Ее организует областной Центр развития добровольчества при содействии управления молодежной политики региона.

Акция реализуется в формате «Дней единых действий», которые проводятся в форме массовых мероприятий, объединенных общей целью и соответствующих 15 основным направлениям добровольческой деятельности. Также у всех желающих есть уникальная возможность предложить свою инициативу и провести ее в рамках «Недели молодежного служения».

Торжественное открытие акции пройдет 28 сентября во всех городах и районах. В областном центре активисты добровольческого движения соберутся на «Липецком городище». В программе запланированы работа интерактивных площадок, презентация направлений добровольческой деятельности, выступление молодых артистов, лазерное шоу, дискотека. Каждый день областной масштабной акции предполагает реализацию инициатив по направлениям добровольческой деятельности.

Акция способствует популяризации добровольчества как ресурса социального партнерства и развития гражданского общества, а также привлечению внимания общественности к значимости вклада добровольцев в социальное и экономическое развитие Липецкой области. Для широкого информационного освещения ее подготовки и проведения в социальной сети «Вконтакте» доступна официальная встреча по ссылке: https://vk.com/nms48.

Фото с сайта администрации Липецкой области.