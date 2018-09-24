Лимузины и кареты остались в прошлом: в Липецке молодожены едут в ЗАГС на грузовиках

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-24T17:06:41+03:00

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В наше время вряд ли кого-то удивит лимузин, который везет в ЗАГС жениха и невесту. Роскошное свадебное платье, дорогой ресторан, необычная фотосессия – все это уже приелось и не вызывает должного восхищения. Но липецкие пары продолжают придумывать новые способы, как поразить гостей, сделать свою свадьбу необычной и запоминающейся.

СВАДЕБНАЯ МАШИНА УДИВИЛА ЛИПЧАН

В минувшую пятницу, 21 сентября, на дорогах города липчане увидели необычный грузовик. Весь в шариках, разноцветных лентах и цветах – такой транспорт не мог остаться незамеченным. Горожане сразу догадались куда направляется яркая машина. В кабине сидела прекрасная невеста в белом платье и ее избранник.

- Мне хотелось чего-то необычного в этот день, - поделилась с «КП-Липецк» Анастасия. – Однажды, проезжая по городу, я увидела этого «малыша», и сказала, что хочу на нем ехать в ЗАГС. Так и решился вопрос с нашим авто. Украшали сами. Я клеила цветочки, свекровь сшила бабочку на решетку.

Липчанка призналась, что изначально на свадьбе планировалось не меньше 7 грузовых машин. Но обстоятельства не позволили полностью осуществить задуманное. Из всех тягачей остался только один Фредлайнер. На нем по всему городу в поисках невесты колесил жених Станислав Ларин и водитель Александр Хивренко. Анастасия заранее подготовила квест для своего любимого. Подсказки игры вели к месту, где пряталась невеста.

- Гости знали, какая будет машина, - рассказала Анастасия. – Когда мы ехали, прохожие так смотрели на нас, будто у них глаза выскочат. Многие доставали телефоны, снимали. Некоторым я махала из окна. Так как машина рабочая, в ней была рация. Проезжающие мимо фуры поздравляли нас по устройству, сигналили. Было весело.

ВОДИТЕЛЯ ОТПУСТИЛИ ТОЛЬКО НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Кстати, молодожены чуть не опоздали в ЗАГС из-за пробок на Петровском мосту. Им пришлось объезжать затор через ЛТЗ, по другой переправе. Вошли в здание в тот момент, когда начали объявлять их фамилию. Но ничто в этот день не омрачило настроения супругов. Свадьбу гуляли все выходные.

- С водителем Александром мы познакомились за день до торжества, - призналась липчанка. - Он только прибыл с рейса. На второй день свадьбы Александр приехал за нами, мы отправились праздновать наше событие в деревню. На трассе нам снова все сигналили. Александра мы отпустили только в воскресенье вечером. Теперь он большой друг нашей семьи.

В ЗАГС НА БАЙДАРКАХ

Несколько лет назад оригинальная свадьба состоялась на берегу Байкала. Жених и невеста пришли к зданию ЗАГСа на байдарке. Надев на себя спасательные жилеты, они взяли в руки весла и отправились в счастливое плавание. Кстати, байдарки для пары были очень символичны. Между молодыми людьми вспыхнули чувства во время походов. Ольга-Мария и Григорий вместе обошли на байдарках вокруг Байкала, были на Черном море в Крыму, на озерах Монголии и Бурятии.

Фото Татьяна МУХОМЕДЬЯНОВАФото: Архив "КП"