В Липецкой области может вырасти уровень подросткового курения в связи с распространением нелегальной табачной продукции

СЕГОДНЯ 18:00 2018-09-24T18:08:03+03:00

21 сентября 2018 года в Администрации Липецкой области состоялось заседание Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, в котором принял участие Общественный Совет по проблеме подросткового курения

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Особое внимание участники уделили проблеме разрастания рынка нелегальных табачных изделий. Наряду с другими регионами страны в Липецкой области отмечена негативная тенденция – рост объема продаж контрабандной табачной продукции, которая продается в регионе с нарушением законодательства РФ. По данным исследования агентства TNS Kantar, объем нелегальной торговли сигаретами в России в 1 квартале 2018 года достиг 7,7% от общего объема рынка табачных изделий.

В Липецкой области нелегальная табачная продукция реализуется преимущественно в небольших магазинах и на рынках. Сигареты продаются без предупредительных надписей о вреде здоровью на пачках, без акцизных марок РФ, зачастую с открытой выкладкой. Законодательный запрет на продажу табачных изделий несовершеннолетним при этом игнорируется.

«Нелегальная табачная продукция не только наносит ущерб потребителям и бюджету страны, но и способствует распространению подросткового курения. Нелегальный рынок делает сигареты визуально и экономически доступными для несовершеннолетних. Продавцы такой продукции не обращают внимания на возраст покупателя, не требуют паспорт, для них курящие подростки – это аудитория, которая тоже приносит прибыль. Это нас очень тревожит», - отметила руководитель Общественного Совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская.

Заседание Комиссии проходило под председательством и.о. главы администрации Липецкой области Юрия Божко. Участниками заседания был предложен ряд административных, социальных и юридических мер, направленных на противодействие нелегальной торговли табачной продукцией. Среди них: усиление контроля со стороны МВД и Роспотребнадзора за нелегальной торговлей сигаретами, увеличение административной и уголовной ответственности за производство, хранение и продажу контрафактной и контрабандной табачной продукции.

«Необходимо объединить усилия всех заинтересованных сторон и создать эффективный механизм для предотвращения распространения нелегальной торговли табачными изделиями», - подчеркнула Анна Сорочинская.

Общественный Совет по проблеме подросткового курения призывает жителей Липецкой области обращать самое серьезное внимание на факты торговли нелегальной табачной продукцией, а также продажи сигарет несовершеннолетним, сообщая о каждом таком случае в общественную приемную Управления Роспотребнадзора Липецкой области и в Общественный Совет по проблеме подросткового курения (sovet@osppk.spb.ru тел. +7 (911) 270-50-26)