Игорь Растеряев поделился с липчанами своим творчеством

СЕГОДНЯ 09:30 2018-09-25T00:34:01+03:00

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В эти выходные в Липецке выступил Игорь Растеряев. Исполнитель известной песни "Комбайнеры" покорил липчан своей искренностью и душевностью. Зрители вторили его композициям, а в конце артиста не хотели отпускать со сцены. В зале не стихали овации.

Корреспонденту "КП-Липецк" удалось побеседовать с Игорем. Он рассказал о том, как рождаются композиции, почему ему пришлось забросить театральную работу и где его место силы. По словам артиста, практически все песни были написаны в его родном городе - Санкт-Петербурге. Впечатления, являющиеся основой для композиций, он привозил с собой с хутора Глинище Волгоградской области, где с детства проводил каждое лето.

- В хуторе песни никогда не писались. Может летом жарко слишком, голова не варит, - шутит Игорь Растеряев. - А в Питере дождик капает по карнизу, навевает летние воспоминания. Это дает толчок, в хорошем смысле слова, к творчеству.

Долгое время артист работал в Санкт-Петербургском театре "Буфф". Но 3 года назад Игорь ушел из театра. Напряженный гастрольный график, съемки клипов. С таким, говорит артист, в театре никто мириться не будет.

- Многие в возрасте 35 лет уходят, в репертуаре остается мало спектаклей, - объясняет Игорь. - Но все равно 12 лет в театре - это немало. Для меня важно авторское самовыражение. Даже в театре отраду душе приносило выступление в оригинальном жанре. Те же номера с ложками. Вот это было ближе, так как там можно было самовыразиться.

Игорь Растеряев в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Игорь владеет двумя инструментами - гитарой и гармошкой. "Играю в полном соответствии с отсутствием музыкального обарзования", говорит про себя Игорь. 7 аккордов на гитаре, 6 положений пальцев на гармошке. На вопрос, сам ли пишет музыку для песен, собеседник рассмеялся.

- Если это можно назвать музыкой, то да, - улыбется артист. - Играть на инструментах меня научил отец. Это скорее аккомпанирующая история, нежели музыкальная. Сначала мелодия напевается, потом на гармошке ее подбираешь. А писать музыку - это надо ноты знать. Первой появляется музыка, потом слова. Но впереди музыкальной обработки идет слово, мысль, авторское проявление. Слову больше внимания уделяешь.

Игорь признался, что очень любит бывать на природе. Лучше всего артисту дышится в степи. Также он часто ездит на рыбалку.

- Люблю порыбачить, кушать же что-то надо, - снова смеется Игорь. - За неделю полтонны корюшки взяли на паука, морозилочки забили, теперь едим дома. Хотел ли все бросить и махнуть в деревню? Боже упаси! Я человек сугубо Питерский. Но мне нужно несколько раз в году, особенно летом, уезжать на родину папы, на реку Медведицу, в родной для меня хутор Глинище. Без степей не могу. Это необходимо, как аккумулятор, чтобы зарядиться. Огромные безлесные пространства будоражат, подпитывают. В этом году ехал по М-4. Солнышко падает, вокруг поля - аж слеза навернулась. Все это очень многое дает. Не сразу, конечно, но отражается в творчестве.