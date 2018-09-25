Металлообработчики НЛМК заняли призовые места во всех номинациях регионального конкурса

СЕГОДНЯ 12:15 2018-09-25T12:15:51+03:00

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В конкурсе приняли участие 70 участников из 18 предприятий Липецка, Ельца, Лебедяни и Грязи. Большинство из них - победители корпоративных конкурсов. За звание «Лучший по профессии» в своих номинациях боролись фрезеровщики, токари, электрогазосварщики, слесари-инструментальщики и контролеры станочных и слесарных работ. В этом году вне конкурса впервые соревновались сварщики в номинации «Механизированная сварка в среде защитных газов».

Работники НЛМК участвовали во всех номинациях конкурса и стали лучшими среди фрезеровщиков - Антон Байчурин, среди электрогазосварщиков - Роман Горлов и среди контролеров станочных и слесарных работ - Наталья Пронина. В номинации «Лучший слесарь-инструментальщик» Роман Ролдугин стал вторым, как и его коллега Юрий Сухов в номинации «Лучший сварщик на полуавтоматах». Среди токарей представитель НЛМК Евгений Купырин занял третье место.

Таким образом, команда НЛМК завоевала 3 первых, 2 вторых и одно третье место. Фотографии победителей конкурса по традиции разместят на городских баннерах. Награды победителям в каждой номинации вручат на торжественном праздновании «Дня машиностроителя», которое состоится 28 сентября в Липецком областном центре культуры.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.