В Липецкой области прошли специальные двухдневные учения

СЕГОДНЯ 11:15 2018-09-25T11:22:35+03:00

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В Липецкой области прошло двухдневное совместное учение по ликвидации массовых отключений электроэнергии на сетевых объектах региона в условии низких температур. Оперативные службы региона таким образом готовятся к зиме. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» организовал аварийно-восстановительные работы при взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Липецкой области, филиалом АО «СО ЕЭС» Липецкого РДУ, филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - Верхне-Донское ПМЭС и другими энергопредприятиями работающими в регионе, а также с органами местного самоуправления.

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Согласно замыслу учений, ночью на территории Чаплыгинского района прошел обильный снегопад. В результате налипания мокрого снега и падения деревьев на ВЛ – 10кВ «Майково» произошло отключение электроэнергии потребителей трех сел. В 10 часов 00 минут на место технологического нарушения были направленны восстановительные бригады, а также специалисты других служб. В течение двух часов энергетики восстановили электроснабжение 276 частных домов и фермерского хозяйства. В этот же день энергетики отрабатывали действия при отключении электроэнергии в общеобразовательной школе после прошедшего в регионе «ледяного дождя».За час учебное заведение подключено к дизельгенератору, повреждение на линии обнаружено, электроснабжение восстановлено.

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На второй день специальных учений оперативные службы и энергетики отрабатывали взаимодействие при разрушении опоры на линии и аварийной ситуации на подстанции. На ликвидацию учебных аварийных ситуаций у сотрудников Липецкэнерго ушло не более двух часов.

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Главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго» Владимир Тихонов отметил слаженность действий всех участников:

- Главной задачей этих масштабных учений была отработка взаимодействия между различными структурами, отвечающими за жизнеобеспечение жителей Липецкой области. Кроме того, наши бригады проверили готовность к ликвидации аварийных ситуаций. В критической ситуации четкое понимание порядка действий может стать решающим фактором для быстрого восстановления электроснабжения потребителей, - отметил энергетик.

По результатам учений сделан вывод, что цели и задачи специальногоучения достигнуты. Диспетчеры, оперативно-выездные бригады, руководящий состав филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» отработали на оценку «хорошо».

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Фото пресс-службы Липецкэнерго.