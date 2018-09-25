2018-09-25T13:34:55+03:00
Общество

Олег Королев: «Ход уборочной кампании - под особым вниманием власти всех уровней»

Глава администрации Липецкой области провел оперативное совещание
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Ход уборочной кампании стал главной темой оперативного совещания, которое провел глава администрации Липецкой области Олег Королев, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. «Завершается сев озимых, засеяно 360 тысяч гектаров», - доложил начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих. Он добавил, что намолочено 2 млн. 800 тыс. тонн зерновых, урожайность составляет 41,2 центнера с гектара. Это третье место в ЦФО. Активно идет уборка масличных культур.

Практически все районы приступили к уборке кукурузы на зерно. По оперативным данным, убрано 25% площадей. Намолочено 70,8 тыс. тонн при средней урожайности 60,9 центнера с гектара. Больше всех собрали земледельцы Чаплыгинского района – 22,3 тыс. тонн. Сахарной свеклы накопано около 1,5 млн. тонн. Шесть сахарных заводов области переработали 1171 тыс. тонн сладких корней. Выработано почти 200 тыс. тонн сахара. Содержание сахара в корнеплодах значительно превышает прошлогодние показатели и составляет 19,38 %.

Олег Королев отметил хорошую работу агропромышленного сектора. «Липецкие аграрии делом доказывают, что они одни из лучших в стране», - считает глава региона Олег Королев. Он добавил, что ход уборочной кампании должен быть под особым вниманием власти всех уровней.

Еще одной важной темой совещания стал вопрос инфраструктуры для экстремальных видов спорта, которыми сегодня увлекаются все больше молодых липчан. Также обсуждались вопросы ремонта дорог, подготовки к отопительному сезону, набирающей ход прививочной кампании, ряд других важных тем. По всем вопросам глава региона дал конкретные поручения.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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