2018-09-25T15:11:07+03:00
Общество

В Липецке приватизируют городское транспортное предприятие

Но муниципальные автобусы не перейдут в частные руки
Лия МУРАДЬЯН
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МУП "Липецкпассажиртранс" станет АОМУП "Липецкпассажиртранс" станет АОФото: Лия МУРАДЬЯН
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В этот вторник, 25 сентября, на сессии горсовета депутаты большинством голосов одобрили приватизацию МУП «Липецкпассажиртранс». Теперь городская компания станет акционерным обществом.

По мнению депутатов, муниципальные предприятия в нынешнем виде неэффективны. Как раз накануне правительство ликвидацию МУПов и ГУПов. Законодатели устанавливают запрет на создание унитарных предприятий, за исключением, когда они создаются президентом или кабинетом министров для обороны и безопасности.

В горсовете одобрили приватизацию Фото: Лия МУРАДЬЯН

В горсовете одобрили приватизациюФото: Лия МУРАДЬЯН

– Мы об этом говорим даже не первый год. Сегодня уже Правительство говорит о том, что использование неэффективных МУПов просто нецелесообразно. Я всегда был за акционирование, и считаю это эффективным методом управления любым имуществом, тем более муниципальным,– прокомментировал решение председатель Липецкого горсовета Игорь Тиньков.

Пол данным мэрии, «Липецкпассажиртранс» не конкурентоспособен на рынке перевозок, в него сложно инвестировать и привлекать кредиты. Также ситуацию осложняет долгая процедура закупок. Этих проблем в форме АО не возникнет. Общество, в отличии от муниципальной компании, сможет взять кредиты и купить новую технику, что позволит участвовать в аукционах на более рентабельных маршрутах.

По расчету администрации, после приватизации на компанию будет уходить меньше денег из городского бюджета. Сейчас основная часть идет на покрытие убытков от перевозок. При этом у города будет 100% акций. То есть контроль останется у государства и транспортное предприятие не перейдет в частные руки.

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