2018-09-25T16:07:46+03:00
Общество

Муниципальные практики из Липецкой области – в числе лучших в России

Успешная работа селян отмечена на федеральном уровне и рекомендована к тиражированию по всей стране
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Победителями всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» стали представители Липецкой области, признанные лучшими на региональном этапе масштабного смотра, направленного на социально-экономическое развитие округов и муниципалитетов, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» первое место занял Введенский сельсовет Липецкого района. По инициативе главы региона Олега Королева второй год в Липецкой области реализуется «пятилетка благоустройства», в рамках которой проходит обмен опытом между муниципалитетами. Областная власть уделяет особое внимание благоустройству сельских территорий и развитию ЖКХ. Местные бюджеты получают на эти цели субсидии из областной казны. «В области необходимо внедрять комплексный подход, - считает глава региона. - Обустроить жизнь на конкретной улице, в конкретном доме - для этого и нужна местная власть. Необходимо, чтобы к работе властей подключались предприниматели и жители, чтобы каждый вложил свою долю труда, совести, интереса. Опыт комплексного благоустройства есть далеко не во всех районах, надо стремиться распространять его повсеместно».

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Впервые в этом году была введена номинация «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Здесь победителем признан Казацкий сельсовет Елецкого района. В целом в регионе налажено четкое взаимодействие с представителями всех национальностей. «Стабильную межнациональную обстановку создают возможность для самореализации молодежи, пропаганда дружбы, братских отношений и солидарности народов мира. Корректность, доброжелательность и внимание к проблемам представителей каждой национальности, живущих в Липецкой области, - главные принципы взаимного сосуществования», - считает Олег Королев.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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