В Особой экономической зоне «Липецк» открыли завод за 3,8 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 16:30 2018-09-25T17:00:41+03:00

Продукция предприятия будет поставляться на внутренний рынок и на экспорт [фото, видео]

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В этот вторник, 25 сентября, в Особой экономической зоне «Липецк» открыли завод по производству оборудования для добычи жидких углеродов компании «Шлюмберже». Стоимость инвестиционного проекта - 3,8 миллиарда рублей. Новый завод будет производить компоненты установок электроцентробежных погружных насосов. Кстати, компания работает более чем в 85 странах мира.

В ОЭЗ "Липецк" открыли завод "Шлюмберже"Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Спустя 3 года могу сказать, что ту поддержку, которое обещало руководство области, мы ее получили, - выступил президент компании «Шлюмберже» в России и Центральной Азии Гекхан Сайг. - Нам доставляет невообразимую гордость открывать это предприятие, которое является предприятием следующего поколения. Надеюсь, что оно будет работать без сучка и задоринки, и вскоре начнет приносить прибыль.

Площадь производственного объекта - 12 тысяч квадратных метров. Завод состоит из литейного цеха, механообработки, участков лабораторного анализа, проектирования и испытаний. Основная продукция – высокоэффективные ступени радиального и вихревого типа, которые применяются для скважинной добычи нефти и перекачки жидкостей. Их будут поставлять на внутренний рынок и на экспорт

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.lipetsk.kp.ru/video/embed/670429" frameborder="0"></iframe> Под Липецком открыли завод по производству оборудования для добычи жидких углеродов.Стоимость проекта - 3,8 миллиарда рублейЮлия КЛЮЕВА

В ОЭЗ "Липецк" открыли завод "Шлюмберже"Фото: Юлия КЛЮЕВА

- Хочу выразить вам слова благодарности, - обратился к представителям компании губернатор Липецкой области Олег Королев. – Компания с мировым именем, высочайшим технологическим укладом и востребованным производством. Своим вхождением в особую экономическую зону доказали свое доверие Липецкой области и России. Спасибо вам!

В ОЭЗ "Липецк" открыли завод "Шлюмберже"Фото: Юлия КЛЮЕВА

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных отметил, что открытие завода – это не только важное событие для региона, но и для отрасли в целом. Алексей Беспрозванных заверил, что работа в регионе принесет всем удовольствие, в том числе, от сотрудничества.

В ОЭЗ "Липецк" открыли завод "Шлюмберже"Фото: Юлия КЛЮЕВА

Партнеры перерезали ленточку, после чего отправились на экскурсию по заводу. Собравшимся показали машины, в которых происходит обработка деталей. Большую часть работы делает техника. Человек только дает команду машине. Следит, чтобы загружалось нужное количество деталей. Особенность данного завода – высокая автоматизация всех процессов. Современные роботизированные решения являются основой для внедрения элементов «Индустрии 4.0».

В ОЭЗ "Липецк" открыли завод "Шлюмберже"Фото: Юлия КЛЮЕВА

Кстати, у входа в здание гостей встречал забавный робот. Он с юмором отвечал на вопросы журналистов. Только читать работ еще не научился. Говорит, что его в школу не берут, потому что слишком много болтает.

Забавный роботФото: Юлия КЛЮЕВА