Депутаты Липецкого облсовета сохранили липчанам пенсионные льготы по возрасту и установили новые выплаты детям

СЕГОДНЯ 09:40 2018-09-26T09:44:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Основной темой минувшей сессии в Липецком областном Совете депутатов стала социальная поддержка населения. Парламентарии приняли сразу несколько важных законодательных инициатив.

Как известно, нынешняя реформа подразумевает увеличение пенсионного возраста. В связи с этим в Липецкой области решили сохранить все меры поддержки для граждан пожилого возраста. Назначение льгот не будет зависеть от времени выхода на заслуженный отдых, а будет привязано к возрасту: то есть, с 55 лет для женщин и с 60 – для мужчин.

Речь идет о льготном проезде на пригородных поездах и льготах на медобслуживание – это бесплатные зубные протезы и слуховые аппараты. Также на господдержку по возрасту имеют право граждане, долгое время проработавшие в сельской местности, «Ветераны труда» и приравненные к ним льготники. Кроме этого для той же возрастной категории действует пониженная льготная ставка по транспортному налогу. Аналогичные льготы для пожилых людей установлены и по оплате услуг ЖКХ. На субсидии из областной казны по коммунальным платежам имеют право одинокие пенсионеры, чьи расходы на ЖКХ больше 10% от общего дохода – это коснется почти 1000 пожилых людей.

.

– Нам необходимо обеспечить максимальную социальную защиту граждан предпенсионного возраста. Принятые на сессии поправки предусматривают льготы для женщин, достигших 55 лет и мужчин 60 лет, в разных сферах: здравоохранении, ЖКХ, налогообложении, транспорта. При этом сохраняются все льготы для граждан досрочно выходящих на пенсию, – отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

На сессии облсовета депутаты также приняли меры соцподдержки и для учащихся. Так, дети из малообеспеченных семей в возрасте от 7 до 24 лет будут ежемесячно получать социальные выплаты на проезд в размере 300 рублей. Льготы действуют на время обучения в школе, СУЗе или ВУЗе. Они распространяются на проезд в общественном транспорте, по городским и междугородним маршрутам по региону. Данная мера начинает действовать уже с сентября этого года по июнь. Кстати, по официальным данным сейчас в Липецкой области в малообеспеченных семьях проживают почти 12,5 тысяч детей. На их проезд в этом году из областного бюджета выделяют 15 млн. рублей.

Кроме этого, для некоторых категорий проезд и вовсе будет бесплатным. Это касается школьников и студентов, у которых оба родителя или единственный родитель являются неработающими инвалидами. Им выдадут специальные именные транспортные карты. Льготы также будут действовать на время учебного периода. К слову, таких детей в регионе 536 таких, на бесплатный проезд для них которых область только в этом году выделяет около 1 млн. рублей.

Помимо выплат, парламентарии упростили процедуру предоставления жилья сиротам. Теперь им не нужно брать палатную справку о наличии или отсутствии в собственности жилья.

– Пожилые люди, сироты, многодетные и малообеспеченные семьи, нуждаются в особом внимании со стороны государства. Поэтому региональный социальный кодекс постоянно дополняется новыми видами поддержки для этих категорий граждан, – ответил Павел Путилин на вопрос журналистов, почему работа сессии в основном касалась льгот.

Автор Лия МУРАДЬЯН.