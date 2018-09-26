Новолипчане состязались в метании гранаты и игре в бадминтон

СЕГОДНЯ 11:35 2018-09-26T11:58:08+03:00

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На Новолипецком металлургическом комбинате, основной площадке Группы НЛМК, подвели итоги состязаний по метанию гранаты и по бадминтону, которые прошли в рамках традиционной спартакиады среди цехов и подразделений предприятия.

В соревновании среди метателей гранаты участвовало 14 мужских команд по три человека. Дальше всех метнули снаряд спортсмены управления железнодорожного транспорта. На втором месте - команда предприятия Стагдок, на третьем - НЛМК-Инжиниринг. В личном зачете лучшие результаты показали Игорь Моногаров (Стагдок), Андрей Козлов и Евгений Долгошеев (оба - УЖДТ).

В Кубке по бадминтону участвовали 15 команд по два человека. Победителем стала сборная команда управления по организации сервисного обслуживания и дирекции по автоматизации технологических процессов. Второе и третье места завоевали спортсмены Стагдока и первого доменного цеха соответственно.

После 14-ти видов Спартакиады-2018 лидируют железнодорожники, ремонтники и команда НЛМК –Инжиниринг.

Следующий вид Спартакиады – стендовая стрельба в дисциплине «спортинг-компакт». Турнир откроется 28 сентября в 16 часов на стрелково-стендовом комплексе. Поболеть за свои команды приглашаются все желающие.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.

Фото: пресс-служба НЛМК.