Новолипчане состязались в метании гранаты и игре в бадминтон
На Новолипецком металлургическом комбинате, основной площадке Группы НЛМК, подвели итоги состязаний по метанию гранаты и по бадминтону, которые прошли в рамках традиционной спартакиады среди цехов и подразделений предприятия.
В соревновании среди метателей гранаты участвовало 14 мужских команд по три человека. Дальше всех метнули снаряд спортсмены управления железнодорожного транспорта. На втором месте - команда предприятия Стагдок, на третьем - НЛМК-Инжиниринг. В личном зачете лучшие результаты показали Игорь Моногаров (Стагдок), Андрей Козлов и Евгений Долгошеев (оба - УЖДТ).
В Кубке по бадминтону участвовали 15 команд по два человека. Победителем стала сборная команда управления по организации сервисного обслуживания и дирекции по автоматизации технологических процессов. Второе и третье места завоевали спортсмены Стагдока и первого доменного цеха соответственно.
После 14-ти видов Спартакиады-2018 лидируют железнодорожники, ремонтники и команда НЛМК –Инжиниринг.
Следующий вид Спартакиады – стендовая стрельба в дисциплине «спортинг-компакт». Турнир откроется 28 сентября в 16 часов на стрелково-стендовом комплексе. Поболеть за свои команды приглашаются все желающие.
Сергей АЛЕКСАНДРОВ.
Фото: пресс-служба НЛМК.