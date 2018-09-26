2018-09-26T16:51:28+03:00
Общество

«Липецкпассажиртранс» станет акционерным обществом, но в частные руки не перейдет

Депутаты поддержали инициативы мэрии и приняли поправки в бюджет
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25 сентября на сессии горсовета депутаты большинством голосов одобрили приватизацию МУП «Липецкпассажиртранс». Теперь городская компания станет акционерным обществом.

По мнению депутатов, муниципальные предприятия в нынешнем виде неэффективны. Как раз накануне правительство одобрилоликвидацию МУПов и ГУПов. Законодатели устанавливают запрет на создание унитарных предприятий, за исключением, когда они создаются президентом или кабинетом министров для обороны и безопасности.

– Мы об этом говорим даже не первый год. Сегодня уже Правительство говорит о том, что использование неэффективных МУПов просто нецелесообразно. Я всегда был за акционирование, и считаю это эффективным методом управления любым имуществом, тем более муниципальным,– прокомментировал решение председатель Липецкого горсовета Игорь Тиньков.

По данным мэрии, «Липецкпассажиртранс» не конкурентоспособен на рынке перевозок, в него сложно инвестировать и привлекать кредиты. Также ситуацию осложняет долгая процедура закупок. Этих проблем в форме АО не возникнет. Общество, в отличие от муниципальной компании, сможет взять кредиты и купить новую технику, что позволит участвовать в аукционах на более рентабельных маршрутах.

По расчету администрации, после приватизации на компанию будет уходить меньше денег из городского бюджета. Сейчас основная часть идет на покрытие убытков от перевозок. При этом у города будет 100% акций. То есть контроль останется у государства и транспортное предприятие не перейдет в частные руки.

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Почти 300 млн. пойдут на дополнительные места в детсадах

Кроме этого в ходе сессии депутаты внесли пакет изменений в бюджет Липецка, после чего по доходам и расходам городская казна увеличилась почти на полмиллиарда рублей.

Так на 200 млн. рублей увеличился объем субсидий из федерального и областного бюджета. Деньги пойдут на развитие технопарка, общественного транспорта и энергосбережения.

Еще дополнительные 281 млн. рублей межбюджетных трансфертов пойдут на строительство корпусов в детсадах №№17, 30, 32, 37, 38, 50, 119. Там откроют дополнительные места для детей от 2 месяцев до 3 лет. Уже в следующем году должны достроить школу на Манеже. Для нее из городской казны в рамках софинансирования выделили 673 тыс. рублей.

Существенную часть бюджета, почти 12 млн. рублей, мэрия предлагает направить на проектно-сметную документацию комплексного благоустройства 20 дворов, на повышение зарплаты педагогам дополнительного образования и тренерам согласно «дорожной карте». Еще 170 тыс. рублей пойдут на работу нового отделения бокса, который открылся в школе села Сселки. Изменения в главный финансовый документ Липецка парламентарии приняли в двух чтениях. В итоге доходы бюджета Липецка на 2018 год составят 12 млрд. 447 млн. рублей, расходы – 13 млрд. 597 млн. рублей. Дефицит – 1,1 млрд. рублей.

Также в ходе сессии парламентарии поддержали идею липецкой организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» назвать сквер рядом с «Октябрем» – «сквером Пограничников».

Помимо этого депутаты поздравили новых коллег и вручили удостоверения Игорю Крутских и Александру Кофанову, которые победили на довыборах.

В завершении сессии коллеги поздравили с 70-летним юбилеем первого заместителя председателя Липецкого горсовета Федора Жигарова. В честь знаменательной даты руководители города вручили ему Памятную медаль Митрофана Клюева.

Автор Лия МУРАДЬЯН.

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