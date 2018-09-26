Жителей городов России пугают отравленной смертельными паразитами водой

СЕГОДНЯ 13:20 2018-09-26T14:02:01+03:00

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В прошедший вторник, 25 сентября, в одной из липецких групп Вконтакте появился ужасающий пост. Липчанка выложила скриншоты страниц новостного сайта. От того, что пишут в материале, волосы встают дыбом. Заголовок новости гласит: "Вчера в городе Липецк произошла авария на очистных сооружениях. В водопровод сутки подавалась зараженная вода. Каждый, кто пил воду из под крана или готовил на ней пищу - заражен и может умереть".

Липчан пугают опасной водойФото: скриншот сайта

Далее следует интервью с якобы главным врачом города. По ее словам, на городском водозаборе случилась авария, которую никто не заметил. Из-за этого целые сутки горожанам подавалась непригодная для питья вода. Но самое страшное впереди. В материале утверждают, что в воде присутствовала высокая концентрация яиц филярий - опасных для человека червей, поражащих внутренние органы. Главный врач пугает, что каждый, кто пил воду из-под крана или готовил на ней еду, на 100% заражен. И самое интересное - до наступления каких-либо последствий от заражения проходит 2-4 месяца. Липчан призывают надеяться не на чудо, а на некий антипаразитарный аппарат, который исцелит от любой заразы.

Липчан пугают опасной водойФото: Скриншот сайта

Такой пост очень взволновал горожан. Многие написали, что поверили в реальность заражения и ипугались. Но ровно до тех пор, пока не дочитали материал до конца, где рекламируется аппарат. Кстати, некоторые уже были готовы купить чудо техники.

- Я тоже испугалась, - пишет Ольга. - У меня в конце концов дети есть. Зачем так пугать людей? Я сейчас, как и многие другие, побежала бы этот препарат покупать.

К счастью, липчане вовремя поняли, что смертельная опасность от яиц филярий им не грозит. Информацию о заражении опровергли в областном Управлении Роспотребнадзора.

- В настоящий момент проводится плановая проверка с АО "ЛГЭК", аварийных ситуаций такого рода, как описано в статье, не зафиксировано, - прокомментировал заместитель начальника отдела санитарного надзора Сергей Ушаков. - Всем известно, что водоснабжение у нас присходит из подземного водоносного горизонта. Вода, добываемая из-под земли, уже соответствует санитарным требованиям. Новость далека от системы водоснабжения Липецка.

Липчан пугают опасной водойФото: Скриншот сайта

Кстати, точно таким же заражением уже напугали жителей Самары и Ростова-на-Дону. На днях в интернете появились аналогичные новости, но с одной поправкой - менялось название города. Авторы статьи ссылались на одного и того же главврача. Несомненно, такой рекламный материал привлек внимание многих. Неужели те, кто посеял панику среди россиян, останутся безнаказанными?

- Если эта информация используется для продвижения аппарата, то это область полномочий УФАС, - объяснила старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачева. - Они могут привлечь распространителей такой информации за недобросовестную рекламу. По решению суда, эта информация, как недостоверная, может быть удалена. Ситуации, связанные с распространением ложной информации, достаточно не урегулированы законом. Поэтому в настоящее время уже в 3-ем чтении принимаются поправки в УК РФ и КоАП РФ, согласно которым будет значительно ужесточена уголовная и административная ответственность за отказ удалить, либо опровергнуть недостоверную информацию. Принудить владельца сайта сделать это можно только по судебному решению.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в подобных ситуациях липчане могут проверить информацию. Можно позвонить на горячую линию в Роспотребнадзор, в территориальный отдел полиции. Также ответ о достоверности материала может дать природоохранная прокуратура.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Филярии могут быть завезены из Африки, Азии, Южной Америки, - рассказал терапевт больницы Петра Великого Санкт-Петербурга Дмитрий Евдокимов. - Конечный хозяин паразита - человек или млекопитающее. Переносчиками от больного выступают насекомые. Обитает этот гельминт исключительно в крови и лимфе. Яиц у них нет, так как они живородящие. Личинка может попасть в воду с кровью, но развиваться в этой среде она не сможет и в итоге погибнет.