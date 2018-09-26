В Липецке ждут +8 градусов, чтобы включить отопление

СЕГОДНЯ 14:40 2018-09-26T14:48:12+03:00

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За последнюю неделю в регионе довольно резко похолодало. В области синоптики предсказывают падение температуры до 0 градусов ночью. В Липецке тоже холодно. В четверг днем максимум до 13 градусов тепла. К слову, некоторые липчане уже начали мерзнуть в своих жилищах. И самый актуальный вопрос - когда включат отопление.

- Постановление о подаче тепла пока не подписали, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации. - Среднесуточная температура должна быть +8 градусов. Ситуацию держат на контроле.

Кстати, департамент ЖКХ уже завершил проверку готовности города к отопительному сезону. Во время гидравлических испытаний выявлено 1465 порывов. 1426 из них устранено. Как рассказали в пресс-службе департамента, за это время планировалось отремонтировать более 29 км тепловых сетей. Большая часть этих работ уже сданы. По остальным ведется приемка.

Также завершается ремонт двух котлов на Северо-Западной и Юго-Западной котельных. Управляющие компании на сумму 72 миллиона рублей отремонтировали более 36 тысяч погонных метров внутридомовых трубопроводов системы отопления. А также около 70 тысяч квадратных метров кровли, 18 тысяч метров межпанельных швов. Проведена ревизия и замена внутридомовой запорной арматуры, остеклено более 3 тысч квадратных метров оконных проемов.

5 миллионов рублей потрачено на объекты социальной сферы. В 5 образовательных учреждениях отремонтированы системы отопления, в 3 - кровля. Также заменены оконные блоки, произошел ремонт системы отопления МБУ СК "Сокол".