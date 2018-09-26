2018-09-26T14:48:12+03:00
Общество

В Липецке ждут +8 градусов, чтобы включить отопление

Завершена проверка готовности города к отопительному сезону
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчане начали замерзатьЛипчане начали замерзатьФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

За последнюю неделю в регионе довольно резко похолодало. В области синоптики предсказывают падение температуры до 0 градусов ночью. В Липецке тоже холодно. В четверг днем максимум до 13 градусов тепла. К слову, некоторые липчане уже начали мерзнуть в своих жилищах. И самый актуальный вопрос - когда включат отопление.

- Постановление о подаче тепла пока не подписали, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации. - Среднесуточная температура должна быть +8 градусов. Ситуацию держат на контроле.

Кстати, департамент ЖКХ уже завершил проверку готовности города к отопительному сезону. Во время гидравлических испытаний выявлено 1465 порывов. 1426 из них устранено. Как рассказали в пресс-службе департамента, за это время планировалось отремонтировать более 29 км тепловых сетей. Большая часть этих работ уже сданы. По остальным ведется приемка.

Также завершается ремонт двух котлов на Северо-Западной и Юго-Западной котельных. Управляющие компании на сумму 72 миллиона рублей отремонтировали более 36 тысяч погонных метров внутридомовых трубопроводов системы отопления. А также около 70 тысяч квадратных метров кровли, 18 тысяч метров межпанельных швов. Проведена ревизия и замена внутридомовой запорной арматуры, остеклено более 3 тысч квадратных метров оконных проемов.

5 миллионов рублей потрачено на объекты социальной сферы. В 5 образовательных учреждениях отремонтированы системы отопления, в 3 - кровля. Также заменены оконные блоки, произошел ремонт системы отопления МБУ СК "Сокол".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Терминал» по-русски: англичанин две недели прожил в Пулково из-за проблем с документами
Британец из-за любви бросил Лондон и переехал жить в деревню под Иркутском. Но из-за просроченного вида на жительство история королевского подданного превратилась в кино
Новости 24
В Липецке бывшая дознаватель получила 2 года за подделку протоколов
Липчанка поборется за победу во Всероссийском конкурсе "Библиотекарь 2018 года"
Пропавшую 16 сентября липчанку нашли живой
Два ДТП с тремя машинами и автобусом парализовали движение на мосту в Липецке
В Липецке сын избил ногами беспомощную мать и 4 дня смотрел, как она умирает
Спасатели предупреждают липчан о резком усилении ветра
В первом полугодии зарплаты липчан увеличились на 10,6%
Столкновение автобуса и "Ниссана" на Петровском мосту в Липецке спровоцировало пробку
Предприниматели Черноземья научились создавать востребованные продукты на мастер-классе от Сбербанка и Google
Депутаты Липецкого облсовета сохранили липчанам пенсионные льготы по возрасту и установили новые выплаты детям
Операция "Трактор-2018": житель Липецкой области задолжал 48 тысяч рублей налогов
Ранним утром в центре Липецка "Шевроле" насмерть сбил 57-летнюю женщину
В Липецке из магазина 27-летний мужчина вынес кофе
В среду ночью в Липецкой области температура опустится до 0 градусов
В Добровском районе сгорела баня, а под Липецком полыхал дом
Водитель черного «Мерседеса» пересек 2 сплошные в Липецке
В четверг в Липецке в районе НЛМК изменится схема движения транспорта
Предприятия Липецка должны за газ более 119 миллионов рублей
В Липецкой области у грузовика на ходу оторвался прицеп
Студент из Липецка обокрал соседа по общежитию в Тульской области
Конфеты и сахар вместо техники отправили липецкие мошенники жителю Иркутска