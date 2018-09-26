Зрители фестиваля спортивного кино «Атлант» увидят 70 работ в пяти номинациях

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-26T16:08:41+03:00

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Стартующий в Липецкой области XIII фестиваль спортивных фильмов «Атлант» за два дня – 3 и 4 октября – представит 70 киноработ в пяти номинациях, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Это художественные и документальные ленты, телепрограммы, сюжеты и клипы о спорте. «Фестиваль признан одним из лучших смотров спортивного кино и является ярким событием и в Липецкой области, и в России», - отмечает глава региона Олег Королев.

Первым из художественных фильмов на фестивале покажут «Коробку» Эдуарда Бордукова. Эта спортивная драма рассказывает о лучших друзьях, которых объединяет общая страсть - уличный футбол. Дворовая коробка для них – второй дом. Постепенно ставки в игре растут, а на кону оказывается не только коробка, но дружба и любовь.

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Для участия в фестивале заявлено беспрецедентное количество биографических работ. Киноленты расскажут о непревзойденной конькобежке Лидиии Скобликовой, выдающемся летчике Михаиле Громове, спортивном враче Валерии Конове и многих других легендах спорта. В частности, документальный фильм «Лев Яшин – номер один» режиссера Светланы Харчевиной повествует о незаурядной личности футбольного вратаря мировой величины и крутых поворотах в его судьбе, человеке, покорившем миллионы людей тем, что был одним из нас. Сразу после кинопоказа состоится встреча с авторами.

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В этом году «Атлант» представит 23 вида спорта. Это самый большой охват за всю историю фестиваля. Среди конкурсных фильмов заявлены картины из России, Азербайджана, Беларуси, Германии. Открытие фестиваля состоится 2 октября в Областном дворце культуры, народного творчества и кино в 18.00. Вход на показы для всех бесплатный. Победители смотра будут названы вечером 4 октября в концертном зале «Унион».

XIII межрегиональный фестиваль спортивных фильмов «Атлант» проходит при содействии администрации Липецкой области и при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Олимпийского комитета России и Международной федерации спортивного кино и телевидения. Организаторы - управление физической культуры и спорта региона, государственное областное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический Центр развития физической культуры и спорта Липецкой области».

Фото с сайта администрации Липецкой области.