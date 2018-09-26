2018-09-26T16:08:41+03:00
Общество

Зрители фестиваля спортивного кино «Атлант» увидят 70 работ в пяти номинациях

В шорт-лист конкурса в этом году вошло беспрецедентное количество биографических фильмов
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Стартующий в Липецкой области XIII фестиваль спортивных фильмов «Атлант» за два дня – 3 и 4 октября – представит 70 киноработ в пяти номинациях, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Это художественные и документальные ленты, телепрограммы, сюжеты и клипы о спорте. «Фестиваль признан одним из лучших смотров спортивного кино и является ярким событием и в Липецкой области, и в России», - отмечает глава региона Олег Королев.

Первым из художественных фильмов на фестивале покажут «Коробку» Эдуарда Бордукова. Эта спортивная драма рассказывает о лучших друзьях, которых объединяет общая страсть - уличный футбол. Дворовая коробка для них – второй дом. Постепенно ставки в игре растут, а на кону оказывается не только коробка, но дружба и любовь.

.

.

Для участия в фестивале заявлено беспрецедентное количество биографических работ. Киноленты расскажут о непревзойденной конькобежке Лидиии Скобликовой, выдающемся летчике Михаиле Громове, спортивном враче Валерии Конове и многих других легендах спорта. В частности, документальный фильм «Лев Яшин – номер один» режиссера Светланы Харчевиной повествует о незаурядной личности футбольного вратаря мировой величины и крутых поворотах в его судьбе, человеке, покорившем миллионы людей тем, что был одним из нас. Сразу после кинопоказа состоится встреча с авторами.

.

.

В этом году «Атлант» представит 23 вида спорта. Это самый большой охват за всю историю фестиваля. Среди конкурсных фильмов заявлены картины из России, Азербайджана, Беларуси, Германии. Открытие фестиваля состоится 2 октября в Областном дворце культуры, народного творчества и кино в 18.00. Вход на показы для всех бесплатный. Победители смотра будут названы вечером 4 октября в концертном зале «Унион».

XIII межрегиональный фестиваль спортивных фильмов «Атлант» проходит при содействии администрации Липецкой области и при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Олимпийского комитета России и Международной федерации спортивного кино и телевидения. Организаторы - управление физической культуры и спорта региона, государственное областное бюджетное учреждение «Информационно-аналитический Центр развития физической культуры и спорта Липецкой области».

Фото с сайта администрации Липецкой области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Терминал» по-русски: англичанин две недели прожил в Пулково из-за проблем с документами
Британец из-за любви бросил Лондон и переехал жить в деревню под Иркутском. Но из-за просроченного вида на жительство история королевского подданного превратилась в кино
Новости 24
В Липецке мужчина сорвался с моста в глубокий овраг
В Липецкой области в столкновении "Вольво" и грузовика пострадал человек
31% липчан против "серых" зарплат
В Липецке бывшая дознаватель получила 2 года за подделку протоколов
Липчанка поборется за победу во Всероссийском конкурсе "Библиотекарь 2018 года"
Пропавшую 16 сентября липчанку нашли живой
Два ДТП с тремя машинами и автобусом парализовали движение на мосту в Липецке
В Липецке сын избил ногами беспомощную мать и 4 дня смотрел, как она умирает
Спасатели предупреждают липчан о резком усилении ветра
В первом полугодии зарплаты липчан увеличились на 10,6%
Столкновение автобуса и "Ниссана" на Петровском мосту в Липецке спровоцировало пробку
Предприниматели Черноземья научились создавать востребованные продукты на мастер-классе от Сбербанка и Google
Депутаты Липецкого облсовета сохранили липчанам пенсионные льготы по возрасту и установили новые выплаты детям
Операция "Трактор-2018": житель Липецкой области задолжал 48 тысяч рублей налогов
Ранним утром в центре Липецка "Шевроле" насмерть сбил 57-летнюю женщину
В Липецке из магазина 27-летний мужчина вынес кофе
В среду ночью в Липецкой области температура опустится до 0 градусов
В Добровском районе сгорела баня, а под Липецком полыхал дом
Водитель черного «Мерседеса» пересек 2 сплошные в Липецке
В четверг в Липецке в районе НЛМК изменится схема движения транспорта
Предприятия Липецка должны за газ более 119 миллионов рублей
В Липецкой области у грузовика на ходу оторвался прицеп
Студент из Липецка обокрал соседа по общежитию в Тульской области
Конфеты и сахар вместо техники отправили липецкие мошенники жителю Иркутска