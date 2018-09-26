Участники Декады туризма провели круглый стол

СЕГОДНЯ 17:55 2018-09-26T18:00:03+03:00

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В рамках Декады туризма-2018 на базе отдела романовской игрушки областного Центра событийного туризма прошел круглый стол «Возможность трансформации народно-художественных промыслов в туристский сувенир», - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. В его работе приняли участие сотрудники и мастера центра, представители власти, липецких музеев, предприниматели, эксперты-искусствоведы.

На заседании, в частности, отмечалось, что романовская игрушка уже является узнаваемым сувениром Липецкой области, прочно ассоциирующимся с этой территорией, культурными особенностями и традициями. Фактически, «романушка» полностью сформирована и готова к роли фирменного сувенира, считают эксперты.

Центр событийного туризма постепенно продвигает и собственную сувенирную линейку Липецкой Земли, в которой широко представлена керамика, изделия из текстиля, печатная продукция. Красочные лоскутные одеяла, которые шьются в том числе на заказ, и другие изделия из текстиля представили мастера Центра событийного туризма Людмила Люрис и Елена Зинина, отметив постепенное возрождение художественного ткачества.

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Работу круглого стола завершил народный мастер России Виктор Маркин, который стоял у истоков создания Центра романовской игрушки, воспитал сотни учеников и до сих пор занимается сохранением и развитием традиционного промысла. Мастер представил участникам деловой встречи авторский образ – птицу Сирин.

В регионе ведется планомерная работа по использованию и популяризации объектов культурного наследия, осуществляемая при поддержке главы администрации Липецкой области Олега Королева. «Роль культуры для мирового сообщества сегодня очень важна, потому что она объясняет многое гораздо лучше, чем политические комментарии и телевизионные репортажи», - уверен руководитель региона.

Фото с сайта администрации Липецкой области.