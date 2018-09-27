Сергей Коваль: Липецкэнерго сделало все необходимое для комфорта липчан

СЕГОДНЯ 11:10 2018-09-27T11:15:04+03:00

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27 сентября 2018 года филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» был вручен паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2018/2019 годов. Этот документ подтвердил выполнение всех технических и организационных мероприятий по подготовке к холодам.

- Сергей Андреевич, предприятия топливно-энергетического комплекса придают большое значение получению паспорт готовности. Это так сложно?

- Можно сказать, что это документ об успешной сдаче серьезного экзамена. И мы к нему долго и основательно готовимся. Вся работа предприятия с ранней весны нацелена на то, чтобы пройти проверку готовности к холодам.

- Что значит готовились долго и основательно? Речь идет о ремонте электросетей?

- Речь идет о ремонтах, реконструкциях, строительстве. Представьте себе высоковольтную линию длиной 109 километров – это то, что построено заново. Ещё тысяча километров отремонтировано. И за каждым из них - десятки, сотни потребителей, электроснабжение которых теперь станет надежнее. Добавим сюда больше сотни подстанций, которые приведены в порядок за лето. Это очень интенсивная и продуктивная работа.

- К слову о расчистке и расширении просек. Энергетики об этом говорят часто. Почему это так важно?

-Чем дальше деревья от воздушных линий электропередачи, тем меньше шансов, что ветка или дерево во время непогоды заденут провода и в домах липчан погаснет свет. Больше шестисот гектаров просек Липецкэнерго расчистило и расширило с начала года. Это площадь туристических пригородов Петербурга. И по нашим просекам теперь действительно можно гулять достаточно свободно. Значит технологические нарушения в электроснабжении на этой территории не случатся.

- Кто проверяет готовность предприятия к зиме?

- Это и МЧС, и ФСК, в этом году в Липецкэнерго прошла инспекторская проверка Министерства энергетики. Уровень очень требований и контроля очень серьезный. Добавлю, что подготовку регионов к зиме с 3 по 6 октября будут обсуждать и в Москве. В рамках «Российской энергетической недели» состоится большое совещание под председательством министра энергетики РФ Александра Новака с участием представителей министерства строительства и ЖКХ. Контроль подготовки к зиме сегодня ведется на самом высоком уровне.

- У липчан есть повод опасаться приближающихся холодов?

- Могу говорить только за предприятие, которым руковожу. Сотрудники Липецкэнерго приложили максимум усилий для того, чтобы в холодное время года липчанам было светло и комфортно. Все необходимое для этого сделано.

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