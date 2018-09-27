Водители НЛМК - победители регионального конкурса профмастерства

СЕГОДНЯ 11:15 2018-09-27T11:31:27+03:00

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Работники НЛМК заняли призовые места во всех номинациях XV-ого ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей предприятий Липецкой области.

В традиционном региональном конкурсе участвовали 22 лучших водителя из шести крупнейших компаний региона, которые эксплуатируют грузовой и пассажирский автотранспорт. Конкурсанты соревновались в мастерстве вождения автомобилей КамАЗ, автобусов ЛиАЗ и ПАЗ. Конкурс включал проверку теоретических знаний правил дорожного движения и скоростное маневрирование за контрольное время.

От НЛМК участвовали семь водителей, шестеро из них стали победителями и призерами. Лучшим в регионе водителем автомобиля марки КамАЗ-65117 жюри назвало Сергея Сушкова. Его коллега Руслан Бунятов в этой же номинации стал третьим.

Среди водителей автобуса марки ЛиАЗ-5256 с гидромеханической передачей на конкурсе не было равных Виталию Кокореву. Его коллега Евгений Хабаров в этой же номинации стал третьим. Александр Климов занял второе место в состязании среди водителей автобуса марки ЛиАЗ-5256 с механической коробкой переменных передач, а Евгений Миронов стал третьим среди водителей автобусов малого класса.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК