2018-09-27T15:00:00+03:00
Общество

Школу в микрорайоне «Победа» в Липецке хотят открыть к следующей осени

Строительство учреждения ведется ударными темпами
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке появится новая школаВ Липецке появится новая школаФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке продолжают строить школу в микрорайоне «Победа». Она рассчитана на 800 учащихся. Школа должна состоять из двух корпусов и помещения для занятий начальных классов, бассейна. Возле школы должны благоустроить территорию и оборудовать спортивные площадки.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, строительство учреждения ведется ударными темпами. Подрядчики обещают закончить работы на объекте к концу декабря. Ход работ проинспектировал мэр Липецка Сергей Иванов. Общая стоимость проекта – 650 миллионов рублей. В эту сумму в том числе включены траты на инженерные сети, техприсоединения и закупку оборудования. Средства выделяются по программе Минстроя России из федерального, регионального и муниципального.

Уже выполнено около 70% работ. Рабочие завершили строительство уличного спортивного комплекса. В него входит футбольное поле, беговая дорожка, зоны для прыжков и метания мяча, баскетбольная и волейбольная площадки. В данный момент территорию возле школы асфальтируют и озеленяют, обустраивают места для тихого и подвижного отдыха. Система водоотведения, ливневой канализации, инженерные сети готовы на 90%. Рабочие ведут отделочные работы помещения начальной школы. В бассейне бетонируются чаши. Кстати, их будет две – для занятий старшеклассников и жителей микрорайона, и детский «лягушатник». Водопровод и ливневая канализация полностью готовы. Линии электропередач – на 70%. Новую школу планируют открыть к сентябрю 2019 года.

- Набранные темпы радуют, - отметил Сергей Иванов. - Теперь для строителей главное – их не сбавлять, а для заказчика – не ослаблять контроль качества. Школу необходимо сдать до конца декабря, в следующем году она должна принять первых учеников.

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