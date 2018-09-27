Липецкэнерго подвело итоги работы по реализации социальной политики предприятия за 9 месяцев 2018 года

СЕГОДНЯ 16:15 2018-09-27T16:22:41+03:00

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго» подвел итоги деятельности по организации отдыха работников в рамках реализации социальной политики персонала за девять месяцев 2018 года

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С января по сентябрь 2018 года в рамках исполнения социальной политики и коллективного договора 38 работникам, в том числе и пенсионерам, предоставлена возможность восстановить здоровье и отдохнуть. Ежегодно, дети работников филиала имеют право отдохнуть и с пользой провести летние каникулы в детских оздоровительных лагерях и санаториях России.

Всего за летний период 2018 года прошли лечение, отдохнули и набрались сил 37 детей работников. Общество оплачивает 80% от стоимости путевки, многодетным же семьям, семьям, где есть дети-инвалиды, предусмотрена 100% компенсация стоимости. Самыми востребованными направлениями для отдыха у энергетиков в 2018 году стали черноморское побережье Краснодарского края и республики Крым.

Также в рамках социальной политики общества действует программа добровольного медицинского страхования персонала, которая позволяет значительно повысить качество медицинского обслуживания работников. По договору ДМС для персонала предусмотрены стоматологические, амбулаторные, консультативно-диагностические виды услуг, а также услуги стационаров.

- Для того чтобы эффективно использовать имеющиеся в распоряжении Общества человеческие ресурсы, необходимо создать для персонала такие условия, в которых им хотелось бы работать с пользой для себя и общества. Поэтому социальная политика нашего филиала ориентирована на создание здоровых и безопасных условий труда, на поддержку здорового образа жизни работников и членов их семей, на повышение качества их жизни, - отметила начальник управления по работе с персоналом филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго» Екатерина Мушникова.

В рамках совместной социальной работы профсоюза с управлением по работе с персоналом филиала, все больше внимания уделяется проведению спортивно-оздоровительных мероприятий. Ежегодно проводятся соревнования по волейболу, футболу, хоккею, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису и шахматам. Работники филиала второй год проявляют большой интерес и участвуют в сдаче норм ГТО. Помимо соревновательных мероприятий, проводятся и спортивно – развлекательные: летняя и зимняя рыбалка, семейная спортивная эстафета и зимний спортивный праздник «День здоровья». Все эти мероприятия уже давно стали традицией для работников филиала.

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