НЛМК на 90% снизит выбросы пыли на участке огнеупорного цеха

СЕГОДНЯ 10:50 2018-09-28T10:56:36+03:00

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Это позволит снизить более чем на 90% выбросы пыли на участке.

Существующую систему аспирации заменят на новую, в результате чего ее производительность вырастет на 20% до 240 тыс. м3/час. На газоочистке установят высокоэффективный рукавный фильтр, который обеспечит остаточную концентрацию пыли на выходе не более 5 мг/нм3. Это соответствует уровню наилучших доступных технологий.

В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы. Завершить реконструкцию планируют в конце 2018 года. Общий объем инвестиций в проект составит около 150 млн рублей.

«С 2000 года НЛМК инвестировал в природоохранные технологии более 32 млрд рублей. Это позволило при росте производства стали на Липецкой площадке на 61% снизить удельные выбросы на 52%. Новый природоохранный проект – еще один из этапов планомерной работы компании по снижению выбросов пыли», – прокомментировал начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.

За последние три года НЛМК завершил 11 крупных мероприятий по снижению выбросов пыли с общим объемом инвестиций около 1,7 млрд рублей. В агломерационном, доменном и огнеупорном цехах установили современные электрофильтры и высокоэффективные рукавные фильтры. Вся улавливаемая пыль теперь повторно возвращается в производство в качестве сырья. Это позволило снизить валовые выбросы пыли на 6% и достичь уровня предельно допустимых концентраций на границе санитарно-защитной зоны предприятия. Работа НЛМК по комплексному снижению выбросов пыли на Липецкой площадке в 2017 году была отмечена золотой медалью на международной выставке «Металл-Экспо».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.