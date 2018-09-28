АО «Энерготекс»: Служим России во благо будущего!

СЕГОДНЯ 12:11 2018-09-28T12:13:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Алексей Сорокин:

- Уважаемые работники АО «Энерготекс» примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником - Днем машиностроителя! Я желаю вам таких свершений, которые позволят вам в полной мере ощутить чувство гордости за свою профессию и за отрасль, в которой вы работаете!

Мы добились хороших результатов. За последние годы наше предприятие занимает достойное место в машиностроительной отрасли. АО «Энерготекс» является лидером российского атомного машиностроения по изготовлению унифицированного оборудования систем контейнерного хранения и обращения с отработавшим ядерным топливом для атомных электростанций России и зарубежных стран. С 2000 года и по настоящее время наше предприятие изготавливает и поставляет для АЭС с реакторами РБМК-1000, БН-350, ВВЭР-1000, ВВР-440 данное оборудование, которое успешно эксплуатируется. Наше предприятие является постоянным поставщиком реакторного оборудования для судов и других плавсредств с ядерными силовыми установками, оборудования энергетических установок военного назначения, выпускает современное технологическое оборудование общепромышленного назначения, в том числе для газотурбинных установок и газоперекачивающих компрессорных станций.

.

.

Сегодня мы осваиваем довольно много новой продукции. На предприятии закреплена военная приемка. Это заказы, связанные с производством бронетанковой, подводной, судовой техники. В частности, работаем над модернизированной «башней» - головной частью БМП-3, БМП-2. Сейчас на предприятии в процессе изготовления технологическое оборудование для федеральных государственных нужд по государственному оборонному заказу с поставкой в Приморский край- комплекс цементирования и установка по прессованию и боксов НАО - своего рода мини-завод по утилизации радиоактивных отходов. В комплект входят установка прессования, узел цементирования, боксы, где происходит сортировка отходов. После сортировки отходы попадают в устройство прессования, где формируется брикет, который затем заливается в устройстве цементирования бетоном. Далее утилизованные радиоактивные отходы отправляются на хранение.

.

Сложно поверить, что АО «Энерготекс» - предприятие, созданное и построенное с нуля в 1991 году. У истоков производства тогда, 27 лет назад, и сейчас стоит бессменный директор Алексей Васильевич Сорокин. Высокий профессионализм, упорство и удивительная работоспособность позволили за эти годы превратить смелую индустриальную задумку в реальность. Ныне «Энерготекс» - одно из ведущих российских предприятий в области машиностроения, зарекомендовавшее себя как на отечественном, так и на зарубежном рынках. Среди постоянных партнеров предприятия значатся такие известные компании и организации, как АО «Концерн Росэнергоатом» и его филиалы, опытное конструкторское бюро машиностроения имени И. И. Африкантова (ОКБМ «Африкантов»); ФГУП «Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»); ФГУП «РосРАО»; ПАО «Уралмашзавод»; Siemens, Китайская корпорация атомной энергопромышленности, CNNC Everclean и др.

.

«Энерготекс» располагает необходимыми ресурсами для выполнения работ по всему циклу - от разработки до постановки продукции на серийное производство, обладает современными станками, сварочными центрами, средствами контроля. Неудивительно, что сегодня завод успешно работает на рынке дальнего и ближнего зарубежья, имеет долгосрочные деловые связи с партнерами в России, где в настоящее время идет активное освоение рынка. Доля экспорта АО «Энерготекс» за последние 8 лет составила до 30% от общего объема производства.

Плюс оборонзаказ

Сегодня «Энерготекс» - это пример высокотехнологичного наукоемкого предприятия, которое активно использует интеллектуальный кадровый ресурс, постоянно занимается техническим перевооружением производства, в том числе на базе собственных инновационных уникальных разработок. А с недавнего времени предприятие производит оборудование не только гражданского направления, но и в рамках Гособоронзаказа, что предъявляет особые строгие требования к качеству и срокам выполнения договоров.

- Предприятие двигается вперед, не останавливается на достигнутом, постоянно проходит модернизация оборудования. Мы учимся у заказчиков и находимся в процессе постоянного совершенствования - делать все более точно и быстро. В этом отношении особенно подстегивают военные госзаказы - нужно все сдавать вовремя и в срок. А требования в военной приемке гораздо выше, чем в других отраслях, - говорит начальник инструментального цеха Андрей Цуканов.

Освоение военных заказов стало относительно новым горизонтом в работе предприятия. Впрочем, технически и интеллектуально «Энерготекс» давно был готов к такого рода заданиям. Богатый опыт предыдущих лет по выполнению самых сложных заказов сыграл на руку, а расширение сферы производства на предприятии всегда рассматривают как дополнительный стимул для движения вперед и дальнейшего развития.

Так, в 2018 году на «Энерготекс» пошла в работу еще одна серьезная «серийка» - это рамы шагающих экскаваторов по заказу ПАО «Уралмашзавод» для горнодобывающей, угольной, железорудной промышленности.

30% продукции предприятия идет на экспорт

В прошлом, 2017 - 2018 году на предприятии «закрыли» сложные индивидуальные заказы - насосное оборудование для обеспечения первого контура реактора ледокола «Арктика». В этом году планируется выполнение аналогичных заказов еще для двух ледоколов.

- В 2018 году изготовили два комплекта насосного ледокольного оборудования. Пришлось работать над очень сложными деталями, требующими точности до сотых миллиметра. Сделали качественно, - рассказывает Алексей Новиков, руководитель первого механического цеха АО «Энерготекс». - В дальнейшем планируется еще два таких же заказа по ледокольному оборудованию.

АО «Энерготекс» активно развивает и международное сотрудничество. Так, по заказу Китайской Народной Республики заключен договор с ОКБМ «Африкантов» на производство довольно сложного и интересного изделия для реактора CFR 600 - устройства для сбора расплавленного топлива. Сдать заказ планируется уже в 2019 году. Таким образом, оборудование курчатовского «Энерготекс» будет обеспечивать работу одной из китайских АЭС. Впрочем, сотрудничество с Китаем имеет свою историю. В частности, несколько лет назад на предприятии было изготовлено оборудование для Тяньваньской АЭС. Выполнялись и другие не менее сложные заказы для атомной энергетики.

Давние партнерские связи выстроены у предприятия и с немецким концерном Siemens. История сотрудничества насчитывает уже почти 15 лет. В настоящий момент ведутся переговоры в рамках проекта «Арктика», где запланирован большой объем работ.

- Один договор заключен, второй находится в стадии переговоров, - делится планами директор.

А главное - это люди

И все же основа успеха предприятия - это квалифицированные кадры. «Энерготекс» активно сотрудничает с местными учебными заведениями, приглашает студентов на производство для прохождения практики и с удовольствием берет на работу перспективных специалистов. Правда, «огранка» молодого специалиста всегда проходит именно на заводе:

- Чтобы вырастить опытного конструктора, сегодня нужно дать ему лет пять проработать на производстве, - уточняет Алексей Васильевич.

Сейчас на предприятии трудятся около 800 человек. Стабильная и относительно высокая для своего сектора производства заработная плата, а также различные социальные гарантии и перспективы роста делают «Энерготекс» одним из самых привлекательных работодателей в области промышленного производства в Курской области.

Соответственно, и люди относятся к своему делу с большой ответственностью и высоким профессионализмом.

Девиз АО «Энерготекс» заключает в себе формулу успеха этого предприятия: «Служим России во благо будущего!» Ведь только настоящие профессионалы и энтузиасты своего дела способны упорным трудом воплотить самую невероятную мечту в реальность.

Я благодарю всех работников АО «Энерготекс» за самоотверженный труд в нелегких условиях постоянных масштабных изменений.

Мы справляемся и выполняем взятые на себя обязательства. За все это говорю вам большое спасибо. Желаю всем счастья, здоровья, благосостояния, успехов, удачи. Все мы вместе делаем большое дело, все мы вместе успешны. Мы уже добились высоких результатов. Нас ждут еще большие успехи впереди.

Спасибо вам за ваш труд!

С праздником!

Директор АО «Энерготекс» А. В. Сорокин.

Фотоподпись: Оборудование производства АО «Энерготекс» (2017 - 2018 гг).

ДОСКА ПОЧЕТА

К профессиональному празднику, Дню машиностроителя, отмечены следующие работники АО «Энерготекс»:

• Почетной грамотой Курской области за достигнутые успехи в труде награжден слесарь по сборке металлоконструкций А. И. Бабин.

Благодарность губернатора Курской области объявлена:

• оператору станков с программным управлением А. А. Киндрату,

• токарю-карусельщику В. С. Родионову,

• мастеру Ю. Н. Фофановой,

• электрогазосварщику А. А. Хорошилову.

Памятный знак «За Труды и Отечество» вручен:

• слесарю механосборочных работ Р. М. Камышлову,

• оператору станков с программным управлением С. М. Лущенкову.

Почетной грамотой Комитета промышленности, транспорта и связи Курской области за многолетний добросовестный труд и высокие показатели награждены:

• водитель 6-го разряда С. Ю. Котолупенко,

• слесарь-ремонтник 5-го разряда Н. А. Нагорный,

• слесарь механосборочных работ 5-го разряда И. А. Маяков,

• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда Н. Н. Некрасов,

• техник А. А. Рассолов,

• слесарь-инструментальщик 4-го разряда Д. И. Черенков и другие.

Ольга ДАНИЛОВА