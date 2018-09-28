В Липецке хотят объединить Набережную и городской пляж

СЕГОДНЯ 15:20 2018-09-28T15:27:05+03:00

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Этим утром, 28 сентября, в Липецке прошел первый массовый городской субботник. Более тысячи сотрудников администрации города и региона, учреждений и предприятий, общественных объединений вышли на борьбу со стихийными свалками.

Липчане решили очистить площадки возле лесных массивов, водоемов и трасс. В районе Набережной собралось более 300 человек. Как отметили в пресс-службе городской администрации, в этом месте уборку возглавил мэр Липецка Сергей Иванов и его заместители.

- Культура населения растет и это нельзя не отметить, - рассказал глава города. - В Липецке мы почти не имеем случаев вандализма, да и мусорить стали значительно меньше. Вместе с тем, на карте города еще остаются проблемные места, откуда ежегодно приходится вывозить по нескольку грузовиков банок, баклажек, пакетов и прочих, подчас даже крупногабаритных отходов. На данном участке эту проблему поможет решить благоустройство. Предполагается, что уже до конца 2019 года будет подготовлен проект, согласно которому территория Набережной реки Воронеж объединится с городским пляжем.

По словам Сергея Иванова, планируется создать небольшие причалы для лодок и катеров, а также игровые и спортивные площадки, пешеходные зоны, велодорожки. Также во время субботника привели в порядок лесополосы за ДК «Городской» на улице Черняховского, сквер по улице Ленина. По улице Ангарская вырубили аварийные деревья и самосев. Всего на улицы города вышли около 8 тысяч человек. Вывезено более 2 тысяч м3 мусора.