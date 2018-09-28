2018-09-28T18:22:34+03:00
Общество

Работники НЛМК очистили от мусора площадь Металлургов

Субботник посвятили Всемирному дню чистоты
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Сегодня работники Новолипецкого металлургического комбината, основной производственной площадки Группы НЛМК, организовали субботник по уборке мусора на площади Металлургов в Липецке, который посвятили Всемирному дню чистоты.

Международная добровольческая общественная акция проходит в более чем 150 странах мира. Ежегодно в этот день неравнодушные люди объединяются для того, чтобы очистить Землю от мусора.

В течение нескольких часов около 50 работников комбинатоуправления убирали территорию сквера от Памятника металлургам до проспекта Мира. Всем желающим организовали выдачу перчаток, инструментов и мешков для сбора мусора.

С 1 по 30 сентября работники около 40 структурных подразделений комбината участвуют во всероссийском субботнике, который организован по инициативе общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия». В течение месяца сотрудники приводят в порядок территорию комбината, высаживают деревья и кустарники, разбивают газоны. В прошлом году во всероссийском субботнике «Зеленая Россия» приняли участие около 600 сотрудников НЛМК. Работники компании убрали территорию промышленной площадки, прилегающее к комбинату пространство, а также очистили несколько парковых зон Липецка. Силами предприятия вывезли около 400 тонн различного мусора.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

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