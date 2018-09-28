2018-09-28T17:58:13+03:00
Общество

В Липецкой области стало в 3 раза больше бешеных животных

Чаще всего переносчиками инфекции являются лисы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области возросло количество случаев бешенстваВ Липецкой области возросло количество случаев бешенстваФото: "КП" Архив
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На 28 сентября в регионе зарегистрировано 152 случая бешенства животных. За тот же период 2017 года в разы меньше – 52 случая. Основным источником инфекции являются лисы – 39,5%, собаки – 34,8%, кошки – 18,4%. Как сообщили в пресс-службе областного Управления Роспотребнадзора, ситуация по бешенству в Липецкой области остается не стабильной.

Напомним, что бешенство считается неизлечимым смертельным заболеванием. Чаще всего им болеют собаки, кошки, крупный рогатый скот, волки, лисицы, барсуки, шакалы. Возбудитель бешенства – вирус, находится в организме больных животных, их слюне, спинном и головном мозге. Инфекция поражает центральную нервную систему и выделяется из организма со слюной. Несмотря на то, что внешне животное выглядит вполне здоровым, оно представляет опасность для окружающих. Заражение происходит во время укуса, оцарапывания, ослюнения кожных покровов и слизистых. Бешенство может передастся при ранении предметами, обслюнявленных больным животным, при снятии шкуры, разделки туши. От момента заражения до начала заболевания может пройти от нескольких недель до года.

Кстати, до выделения слюны у животного во время болезни может пройти около 10 дней. Поэтому укус даже внешне здорового животного может быть заразен. Животных без признаков болезни, покусавших человека, убивать нельзя. Иначе будет сложно определить, заразен ли зверь или нет. Животное рекомендуется привязать или закрыть в помещении, вызвать ветеринара.

Явные признаки бешенства - слюнотечение, водобоязнь, агрессивность, животные прячутся по углам, грызут предметы, отказываются от еды. Лисицы теряют чувство страха перед человеком, коровы громко мычат, бьют рогами о стены. Тихая форма заболевания – у животного появляются параличи конечностей, хвоста, затруднено глотание.

Если человек контактировал с больным животным, ему следует пройти курс антирабических прививок. Рану от укуса нужно немедленно промыть обильным количеством воды, лучше с мылом. Далее обратиться за помощью к медикам – в травматологические пункты. Во время прохождения курса, необходимо строго соблюдать режим и не пить алкоголь.

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