Связь поколений в одном микрорайоне

28 Сент. 09:00 2018-10-01T10:47:03+03:00

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Сегодня эта школа не просто образовательное учреждение, а центр притяжения всего микрорайона. Она сочетает в себе множество функций: обучения и воспитания детей, общения, организации культурного и спортивного досуга всего населения микрорайона. Здесь сходятся все поколения, в том числе и старшее.

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«Бабушки и дедушки – это наши первые помощники»

Директор школы Ольга Прокопенко – депутат горсовета, координатор федерального проекта «Единой России» «Старшее поколение», член правления Союза женщин Липецкой области рассказывает о работе в этом направлении.

- У себя в микрорайоне мы стараемся проводить как можно больше мероприятий, связанных со старшим поколением. А как их не проводить, когда бабушки и дедушки – наши первые помощники, это люди – хранители традиций. Они гораздо доходчивее, чем родители могут объяснить детям все положительные и отрицательные стороны жизни, помочь им увидеть то главное, что придает жизни смысл. Пожилые люди активно участвуют в общественно-социальной жизни. У нас в Октябрьском округе плодотворно работает Совет ветеранов. А старшие по дому (многоэтажных домов в микрорайоне много) - это тоже, скорее всего пенсионеры. Они практически составляют основной костяк Совета общественного самоуправления округа № 8, принимают активное участие в проведении Дня соседей и обращаются ко мне как к депутату городского совета со всеми своими проблемами. Благодаря их активной жизненной позиции очень многое сделано. Жизнь в микрорайоне всегда держится на старшем поколении: на старших по дому, на тех бабушках, которые сидят на лавочке, они все время начеку, тут же предупредят, если что-то не так. Не важно, рядовые ли это жители или члены совета общественного самоуправления, они очень трепетно и деятельно берутся за дело и доводят его до конца.

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Школьные добрые традиции

Большое внимание школа уделяет воспитанию подрастающего поколения, делая многое для того, чтобы привить молодежи идеалы добра и милосердия. Проходит множество мероприятий с благотворительными фондами, различными волонтерскими и другими гражданскими организациями.

28 сентября школьники совершат поездку в город Грязи на интересное мероприятие, проводимое управлением соцзащиты Липецкой области, где их будут ждать необычные «островки отдыха и развлечений»: вкусная каша – сливуха, горячие блины, блюда кавказской, узбекской и украинской кухни, катание на лошади, на качелях, ретро уголок и пляски под русскую гармошку.

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Школа давно дружит с Октябрьским районным отделением Липецкой городской организации общества инвалидов, за что награждена благодарственными письмами. Ребята – частые гости Дома-интерната для престарелых и инвалидов г. Липецка. В основу мероприятий положены внимание, забота и простое человеческое общение.

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Через группу «Милосердие» и Октябрьский отдел соцзащиты школа осуществляет шефство над желающими принять помощь. Каждый год, в День пожилого человека, все собираются и чествуют ветеранов войны и труда, делают подарки, дети показывают праздничный концерт. Это стало доброй традицией. Проводится ежегодный митинг, посвященный памяти дважды героя Советского Союза Михаила Ефимовича Катукова, чей памятник расположен в микрорайоне. Недавно состоялась поездка на ратное поле России – Прохоровку Белгородской области, где в 1943 году состоялось крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны. В этом году, в школе, на чаепитие соберутся и активисты «Союза женщин» Липецкой области, где обсудят проблемы женщин «серебряного возраста».

«Связь и преемственность поколений чрезвычайно важна и необходима»

- В силу своей трудовой и общественной деятельности, - говорит Ольга Прокопенко, - у меня перед глазами целостная картина жизни социально незащищенных слоев: дети, старики, женщины. Но я хочу отметить, как много делается у нас для этих категорий, какая огромная работа проводится в этом направлении. Считаю, что важно не только заботиться о старшем поколении, но и дать им возможность самореализоваться. Ведь старшее поколение очень крепкое, активное, неравнодушное. У меня в коллективе работает много молодежи и немало пенсионеров, энергичных, обладающих большой работоспособностью. Опытные педагоги передают свой опыт молодым, ведь связь и преемственность поколений чрезвычайно важна и необходима.

В нашей школе мы эту преемственность поддерживаем, - продолжает Ольга Радомировна. - Это постоянная системная работа, в ней участвуют ребята разных возрастов. Ко Дню Победы мы обходим весь микрорайон, поздравляем ветеранов, детей войны. К сожалению, в наших семьях порой недооценивается роль бабушек и дедушек в плане передачи традиций. Родителям в силу занятости зачастую не до этого. У нас был проект, когда дети рассказывали о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны. Там было столько найдено! Вытащено из старых сундуков – уже нет этих прабабушек и прадедушек, а внуки помнят и интересуются этим. Например, 4В класс представил проект «Я и моя семья. Старые фотографии рассказывают…», а ученики 2А класса представили проект «Книга памяти. Герои Великой Отечественной войны».

Такая проектно-исследовательская работа чрезвычайно важна. Мы должны знать историю своей семьи, говорить об этом. Это укрепляет семьи, школьники должны помнить, что за их плечами поколения людей, которые делали страну и жизнь для них. И дети должны понимать, как важно заботиться и о своих бабушках и дедушках, и о чужих.

Дорогие наши бабушки и дедушки!

В толковом словаре написано: «пожилой – начинающий стареть», только начинающий. Здоровья вам, благополучия и внимания. Низко кланяемся вам, живите долго, вы нужны нам. Ведь вы наша история, наши радости и победы!

СПРАВКА «КП»

Средняя школа №70 открыла свои двери 1 сентября 1991 года.

В 2012 году объединившись со школой №71 и детским садом, стала образовательным комплексом. Сейчас в школе 1416 учащихся и 72 ребенка в дошкольной группе. Школа имеет свой путь развития, свои свои цели, приоритеты и достижения.

В 2014 г. юные спортсмены школы заняли 1 место в областном этапе спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». В 2015 г. МБОУ СШ №70 была внесена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». В 2016 году школа внесена в реестр издательских проектов «Федеральный справочник. Образование в России», стала обладателем диплома I степени национальной премии «Элита образования». В 2017 году образовательное учреждение стало лауреатом-победителем «Всероссийской открытой интернет выставки-смотра образовательных учреждений: от детского сада до университета» и «Всероссийской выставки.РФ».

МБОУ СШ №70 является неоднократным обладателем гранта за достижение наилучших показателей качества образования в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития образования Липецкой области» государственной программы «Развитие образования Липецкой области».

Светлана Васильева