Олег Королев: «Реализация программы строительства бассейнов, спорткомплексов и ледовых дворцов во всех районах Липецкой области будет продолжена»

СЕГОДНЯ 10:45 2018-10-01T10:50:27+03:00

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Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс «Атлант» с двумя бассейнами торжественно открыли в Липецком районе, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Муниципалитет широко отмечает 90-летний юбилей со дня образования, и уникальный спортивный объект стал прекрасным подарком всем липчанам.

В новом комплексе жители деревни Копцевы Хутора, всего района, а также областного центра смогут заниматься плаванием и игровыми видами спорта. Кроме большой универсальной арены, оборудованы залы для фитнеса, борьбы и бокса. Для зрителей сооружены трибуны почти на 600 мест. Также в «Атланте» будут принимать соперников волейбольный клуб «Липецк» и мини-футбольный клуб «ЛКС». Спортивный объект построен за два с половиной года. Его общая площадь составляет около 7000 квадратных метров. Для возведения комплекса из районного бюджета выделено свыше 270 млн. рублей.

Гостями большого праздника, посвященного открытию спортивного сооружения, стали глава администрации Липецкой области Олег Королев, депутат Госдумы РФ Владимир Богодухов, руководитель администрации Советского района Республики Крым Владимир Трегуб, жители Копцевых Хуторов, спортсмены и физкультурники, представители общественности.

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«Липецкий район – это настоящий локомотив области, и спортивный комплекс - это достойная награда славным труженикам за добросовестный труд. Но только лишь этим грандиозным объектом дело не ограничится. Рядом на территории будут построены и другие спортивные объекты, в частности площадки для занятий скейтбордингом, фристайлом и другими популярными в молодежной среде видами спорта», - сказал на церемонии открытия Олег Королев. Он добавил, что завершив уникальную для России программу возведения во всех муниципальных районах и городах плавательных бассейнов, мы перешли к ледовым дворцам. «И продолжим их строительство, несмотря ни на какие экономические трудности, в том числе в Липецком районе», - заверил глава региона. После церемонии открытия гости осмотрели залы спорткомплекса, трибуны, раздевалки и специальный лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня же на торжественном собрании в местном Доме культуры руководитель области поздравил жителей района со знаменательной датой и вручил ветеранам и лучшим труженикам заслуженные награды. «Пройденный районом путь отмечен свершениями и достижениями мужественных и трудолюбивых людей, искренне любящих родную землю», - подчеркнул Олег Королев.

С юбилеем липчан также поздравил глава администрации Советского района Республики Крым Владимир Трегуб. От имени крымчан он поблагодарил жителей Липецкого района за помощь и поддержку, которую они оказывают подшефным населенным пунктам.

Фото с сайта администрации Липецкой области.