Интернет-пользователи требуют забрать детей у многодетной липчанки за неадекватное поведение в соцсетях

СЕГОДНЯ 15:45 2018-10-01T16:04:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Липецкой области разразился скандал вокруг многодетной матери из Лебедяни. В отделение полиции поступило заявление от местной жительницы Марины. По ее словам, 24 сентября на перекрестке улиц Интернациональная и Тургенева она видела, как липчанка Галина - мать четверых детей, избила ребенка.

- Я шла по улице, впереди стояла машина, - поделилиась с "КП-Липецк" Марина. - Женщина стояла возле переднего пассажирского сидения. Раздавались характерные звуки, когда ребенка бьют. Женщина орала "чтоб ты сдох, тварь", стоял невообразимый мат. Я подошла и увидела, что спереди в кресле сидит годовалый ребенок. В этот момент женщина села за руль. Ребенок кричал неимоверно. Я пыталась остановить машину лыжными палками (занимаюсь скандинавской хотьбой), но она все равно уехала. Рядом стояли рабочие-строители. Они тоже все видели и посоветовали вызвать полицию.

По словам Марины, «неадекватную мать» она уже видела в своем дворе, когда та приезжала собирать мебель соседям. "Агрессивно вела себя, кричала и орала на нас у подъезда, мол, что мы тут стоим", - вспоминает первую встречу Марина.

НЕНАВИСТЬ К ДЕТЯМ РАДИ ХАЙПА?

Помимо заявления в полицию, жительница Лебедяни также написала письмо о произошедшем депутату липецкого облсовета Андрею Трофименкову. Парламентарий рассказал, что направил запрос прокурору области с просьбой проверить работу органов опеки Лебедянского района.

Галина уже привлекала к себя внимание общественности. На нее обратили внимание в соцсетях, когда она собирала деньги на еду для детей. Тогда пользователи заметили на страничке Вконтакте много неоднозначных постов. Больше всего людей поразили ее слова о собственных детях. В некоторых высказываниях многодетной матери липчане усмотрели откровенную ненависть к малышам.

"Дети - это такая дрянь, которая мешает мне убирать в доме и во дворе, чтобы опека их не отбирала", "Гаденыши мешают мне быть их матерью", "Ненавижу их", - несколько выдержек из текста.

По словам липчанки, записи оставляла недоброжелательницаФото: скриншот сайта

После такого посыпалось множество комментариев от пользователей, которые единогласно решили, что детей следует немедленно забрать из семьи.

Ранее Андрей Трофиментов уже обращался в органы опеки, чтобы прояснить ситуацию. Там ему ответили, что в семье все в порядке.

- Сначала я думал, что ее слова могут быть провокацией и привлечением к себе внимания, - рассказал народный избранник. - Но когда в комментариях начали появляться тревожные сигналы, я насторожился. Подтвердила мои опасения жалоба об избиении младенца.

О произошедшем уже известно и в прокуратуре Липецкой области.

- Будет проведена проверка, - прокомментировала старший помощник прокурора области Татьяна Ткачева. - В случае необходимости отправим информацию в органы опеки, чтобы эту семью поставили на учет. Сейчас преждевременно о чем-либо говорить. Должны быть выслушаны все стороны, свидетели и только после этого приняты меры.

Кстати, в отделе опеки и попечительства Лебедянского муниципального района "КП-Липецк" ответили, что семья не состоит на учете. Но органы контролируют происходящее в доме. В опеке подчеркнули, что Галина не употребляет спиртного. И что до этого случая (который, как подметили сотрудники опеки, не подтвержден) ничего подобного не происходило.

ФИНАНСОВАЯ НУЖДА, ДВЕ РАБОТЫ И БЕЗРАБОТНЫЙ МУЖ

"КП-Липецк" удалось пообщаться с главной героиней этой истории, матерью четверых детей - Галиной. Она согласилась ответить на вопросы журналистов после небольшой материальной помощи. Уроженка Липецка, Галина переехала в Лебедянский район в 2010 году. У женщины 3 девочки и один мальчик. Самой старшей 3,5 года. Младшей 1 месяц.

- В тот день я действительно раскричалась, расплакалась - признается Галина. - Машина встала на перекрестке каких-то улиц, радиатор кипит, налить в него нечего. В рядом стоящей колонке воды не было. Вспомнила, что вода лежит под сидением, где стоит детское кресло. Но годовалого Леньки в нем не было. Он сзади спал. Я убрала кресло, воды под ним не оказалось. После этого села и поехала до другой колонки. Там воду налила. В этот день были с ним в соцзащите, отвозили вещи для малоимущих. Дня через 2-3, почитав все эти скандалы в интернете вспомнила, что там действительно была бабушка с лыжными палками.

Женщина настаивает на бедственном материальном положении. При этом у Галины медицинское образование. Но по специальности она не работает. Сейчас она числится в декрете диспетчером на сельхозпредприятии и подрабатывает в другой сфере. Также, по словам липчанки, у нее есть муж – отец четверых детей. Правда в официальном браке не состоят. Мужчина нигде не работает – смотрит за детьми. Но не один, к семье еще приходит няня-школьница, чьи услуги тоже оплачиваются. Галина, по ее словам, сама не хочет, чтобы супруг работал. Мол, она на работе сидит в мягком кресле, а мужчине, чтобы заработать, придется кирпичи таскать. Поэтому пусть лучше за детьми смотрит. Также в семье 3 собаки. С ними гуляет Галина.

- Через несколько дней после заявления к нам пришли сотрудник ПДН и участковый, - продолжила свой рассказ липчанка. - Я, конечно, психую - ребят, мне работать в ночь, спать надо. Поехали на экспертизу. На ребенке никаких повреждений не находят, ребенок не напуган. Его осмотрели 3 врача. Потом поехали в отделение полиции. Мы даже хотели написать встречное заявление. Но этим надо заниматься. А тут некогда. Кстати, опека и ПДН у нас не работают. Если они к нам раз в неделю не приходят, я им сама названиваю. А так они к нам в гости приезжают. У нас с ними хорошие отношения.

«Я СОБИРАЛАСЬ ЕЙ ГОЛОВУ ОТБИТЬ..»

Галина объяснила и те ужасные записи про детей у себя на странице Вконтакте. По ее словам, она поругалась с одной женщиной, у которой был доступ в ее аккаунт. То есть те жуткие посты о детях, по словам липчанки, оставлял кто-то другой.

"Честно, я собиралась ей голову отбить, но что там отбивать.." - вздыхает Галина.

Записи она удалила. При этом некоторые откровенные признания в нелюбви к детям все же остались, как и уничижительные высказывания про сам Липецк. Галина объяснила это тем, что с городом у нее связаны не самые счастливые детские воспоминания.

На мать четверых детей написали заявление в полицию об избиении младенцаФото: скриншот сайта

На мать четверых детей написали заявление в полицию об избиении младенцаФото: скриншот сайта

Про посты с просьбой помочь с едой липчанка также охотно рассказала. У ее второй дочки проблемы с сердцем. В декабре они лежали в больнице в Москве, девочке делали операцию. Почти 2 суток малышка находилась в искусственной коме. Период реабилитации до сих пор не окончен. И хотя сама операция проводилась бесплатно, дополнительные медикаменты, пребывание в больнице Галины, проезд - все это приходилось оплачивать из своего кармана. Тогда липчанка решила обратиться к неравнодушным пользователям форумов.

- Я очень люблю своих детей, - признается Галина. - У нас уйма детских вещей. Только во двор заходишь, тут и песочница, и детские стульчики, велосипеды.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, правоохранители проводят проверку по заявлению жительницы Лебедяни. При этом в полиции не уточнили о результатах медицинской экспертизы. А пока идет проверка, Галина оставила очередную запись в соцсетях. Липчанка планирует отказаться от еды в пользу собак.