2018-10-01T18:03:55+03:00
Общество

За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели более 3,5 тысячи детей

Вирусов гриппа в Липецке и районах не обнаружено
Юлия КЛЮЕВА
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30,3% заболевших заразились риновирусами30,3% заболевших заразились риновирусамиФото: "КП" Архив
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За прошедшую неделю в Липецкой области зарегистрировано 4 910 случаев ОРВИ, что не превышает уровня эпидемического порога (-16,6%). 75,6% из них – дети до 14 лет. 3,3% из числа заболевших госпитализировали. Как сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, в регионе ситуация по заболеваемости гриппом, ОРВИ и пневмониями спокойная, характер заболеваемости – спорадический, то есть единичный.

Сезонный прирост заболеваемости связан с циркуляцией негриппозных респираторных вирусов. Так, 30,3% жителей области заразились риновирусами, вирусам парагриппа – 20%, РС-вирусами и аденовирусами по 5%, микоплазмой пневмонии 15%. Вирусов гриппа не обнаружено.

В регионе реализован первый транш вакцин против гриппа «Совигрипп». В начале октября ожидается второй транш вакцин. В сезон 2018-2019 годов ожидается большая активность вирусов гриппа А(H1N1)pdm09 и гриппа В. У непривитых людей заболевание гриппом часто дает осложнение в виде пневмонии.

В управлении напоминают, что вакцинация – наиболее эффективный способ профилактики гриппа. С 1 по 15 октября специалисты Роспотребнадзора во время проведения «горячей линии» ответят на вопросы липчан о гриппе и ОРВИ.

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