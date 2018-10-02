НЛМК помог велосипедистам расчистить единственный в Липецке байк-парк

СЕГОДНЯ 15:50 2018-10-02T15:54:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В эти дни по всей Липецкой области проходят масштабные субботники. Студенты, сотрудники предприятий и просто неравнодушные граждане массово выходят на улицы, чтобы убрать осеннюю листву и привести в порядок регион перед зимой.

Накануне НЛМК оказал существенную поддержку волонтерам по грантовой программе «Стальное дерево». Благодаря чему в Студеновском карьере состоялась большая уборка. Велосипедисты расчистили единственный в городе байк-парк. Отметим, что уникальную трассу для тренировок на горном велосипеде в дисциплине «кросс-кантри» построили и усовершенствовали при поддержке социального партнера НЛМК – благотворительного фонда «Милосердие» и региональной утилизирующей службы «Сошки».

.

В выходные на территорию байк-парка вышли с граблями более 50 любителей велоспорта. Волонтерам-велосипедистам помогала даже погода, что не могло не порадовать ребят.

– Очень порадовала солнечная погода, и это первый сухой день после череды дождей, – говорит организатор уборки Татьяна Анучина. – Мы своими руками строим здесь трассу для «кросс-кантри». Это олимпийская дисциплина велоспорта, гонки по пересеченной местности со спусками, затяжными подъемами, скоростными и техническими участками. Параллельно с этим вот уже несколько лет мы пытаемся спасти это уникальное место от тех, кто заваливает парк мусором. В этом году огромную поддержку нам оказали НЛМК и региональная утилизирующая служба «Сошки», которая предоставила тяжелую технику.

.

К слову, недобросовестные организации, безразличные граждане и даже вандалы доставляют спортсменам немало хлопот. Волонтеры жалуются, что их площадку не раз пытались превратить в мусорную свалку.

– Мусор сюда свозили все, кому не лень: строительные организации, конторы по установке пластиковых окон, типографии, другие мелкие предприниматели, – рассказывают волонтеры. – Приезжают так называемые «отдыхающие», оставляют после себя бытовой мусор, однажды устроили импровизированный мангал на «трамплине», частично уничтожив конструкцию, постоянно бьют стекла на трассе, жгут резиновые покрышки.

Невзирая на все трудности, ребята продолжают упорно благоустраивать свой парк, ведь другого места для тренировок у них нет. А новолипчане всесторонне поддерживают активных спортсменов и просто сторонников здорового образа жизни. Причем в данном случае речь идет не только о развитии спорта, но еще и об экологии, к чему комбинат подходит особо бережно.

.

Всего во время субботника в Студеновском карьере Липецка собрали более 80 кубометров строительного и бытового мусора. Велосипедисты расчистили заваленную дорогу, собрали много битого стекла, пластика и резины. На помощь волонтерам подогнали экскаватор-погрузчик. При помощи строительной техники в байк-парке соорудили элементы велосипедной трассы, а также установили заграждение, чтобы на территорию не смогли проехать посторонние транспортные средства.

– В прошлом году мы уже проводили субботник на этой территории, – вспоминают велосипедисты. – Тогда вывезли порядка 100 кубометров мусора. Надеюсь, что теперь такого безобразия будет меньше, люди увидят, что это территория используется для занятий спортом, и не будут путать это место со свалкой.

В завершении грандиозной уборки все участники субботника получили памятные подарки от НЛМК и группы «Маунтинбайк в Липецке» в знак благодарности за неравнодушие к проблемам экологии региона.

Лия МУРАДЬЯН. Фото пресс-службы НЛМК.