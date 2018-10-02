СЕГОДНЯ 10:15 2018-10-02T10:18:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Чествование работников, находящихся на заслуженном отдыхе, стало у липецких энергетиков доброй традицией. В этом году в День пожилого человека в актовом зале Липецкэнерго собралось более 20 представителей старшего поколения.

Заместитель генерального директора – директор филиала Липецкэнерго Сергей Коваль открыл праздничную программу благодарственным словомв адрес ветеранов за вкладв развитие энергетического комплекса региона.

Для уважаемых гостей был организован праздничный концерт и просмотр фильма о производственных достижениях филиала за последний год. В ходе чаепития ветераны вспоминали интересные события трудовой жизни и делились рецептами «вечной молодости». По признанию гостей, вомногом, сохранять активность помогают внуки, а также любимое хобби.Каждый из пришедших смог продемонстрировать свои творческие работы на организованной силами Совета ветеранов и профсоюзной организаций выставке.

«В Липецкэнерго не забывают своих ветеранов. Ежегодное празднование Дня пожилого человека – это повод поблагодарить всех, кто на заслуженном отдыхе, за многолетний добросовестный труд. Старшему поколению важно знать, что даже после выхода на пенсиюих ценят и вспоминают добрым словом», - отметил директор Липецкэнерго Сергей Коваль.

реклама

Фото пресс -службы Липецкэнерго