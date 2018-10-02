2018-10-02T10:18:54+03:00
Экономика

В Липецкэнерго не забывают своих ветеранов

В липецком филиале ПАО «МРСК Центра» прошло праздничное мероприятие для ветеранов, приуроченное к Международному Дню пожилого человека
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Чествование работников, находящихся на заслуженном отдыхе, стало у липецких энергетиков доброй традицией. В этом году в День пожилого человека в актовом зале Липецкэнерго собралось более 20 представителей старшего поколения.

Заместитель генерального директора – директор филиала Липецкэнерго Сергей Коваль открыл праздничную программу благодарственным словомв адрес ветеранов за вкладв развитие энергетического комплекса региона.

Для уважаемых гостей был организован праздничный концерт и просмотр фильма о производственных достижениях филиала за последний год. В ходе чаепития ветераны вспоминали интересные события трудовой жизни и делились рецептами «вечной молодости». По признанию гостей, вомногом, сохранять активность помогают внуки, а также любимое хобби.Каждый из пришедших смог продемонстрировать свои творческие работы на организованной силами Совета ветеранов и профсоюзной организаций выставке.

«В Липецкэнерго не забывают своих ветеранов. Ежегодное празднование Дня пожилого человека – это повод поблагодарить всех, кто на заслуженном отдыхе, за многолетний добросовестный труд. Старшему поколению важно знать, что даже после выхода на пенсиюих ценят и вспоминают добрым словом», - отметил директор Липецкэнерго Сергей Коваль.

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Фото пресс -службы Липецкэнерго

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