2018-10-02T11:12:38+03:00
Общество

В Липецке предлагают построить канатную дорогу от Верхнего парка до острова

Там липчане хотят видеть террариум, океанариум, ботанический сад и подвесной мост
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин предлагает построить в городе канатную дорогуЛипчанин предлагает построить в городе канатную дорогуФото: Архив "КП"
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На сервисе «Портал неравнодушных» появилась новая инициатива. Липчанине предлагают свои идеи, как благоустроить город. Горожанин Дмитрий опубликовал предложение «Канатная дорога от Верхнего парка до острова напротив центрального пляжа». Остров липчанин предлагает назвать «Оазис». Идея Дмитрия поистине масштабная.

Помимо строительства канатной дороги, Дмитрий хочет перенести аттракционы и установить их вдоль подвесного сооружения. А также благоустроить пляж, создать современную просторную парковку, спортивную площадку, поставить туалеты. На острове липчанин предлагает построить ботанических сад с птицами и бабочками, океанариум и террариум.

- Разбить освещаемые дорожки, установить скамейки и детские площадки в разных частях острова, - пишет Дмитрий. - Соорудить подвесной мост над ландшафтом острова и сцену на воде с удобными трибунами. Парковочную зону машин организовать у центрального пляжа. Также построить мост с подсветкой с одного берега на другой для пешеходов и служебных машин.

Напомним, если инициативу одобрят более 500 пользователей, ее рассмотрят в вышестоящих органах. Голосование продлится до 31 октября.

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