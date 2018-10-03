Самые меткие новолипчане работают в ремонтном производстве
Соревнования с участием 21 команды прошли на стрелково-стендовом комплексе спортклуба «Липецкий металлург» в рамках традиционной спартакиады среди цехов и подразделений предприятия.
Больше всех мишений поразила команда ремонтного управления, на втором месте - стрелки НЛМК –Инжиниринг, на третьем - Стагдока. В личном зачете лучшие результаты показали Александр Немцев (механосборочный цех сталеплавильного оборудования), Петр Колупаев (фасонолитейный цех), Олег Боровков (НЛМК-Инжиниринг) и Александр Посаднев (цех по ремонту металлургического оборудования).
После спортинг-компакта на 1-е место в Спартакиаде вышла команда ремонтного управления, которая опередила железнодорожников. Замыкает тройку лидеров команда НЛМК-Инжиниринг.
Следующий вид Спартакиады - гиревой спорт. Мужские команды в составе трех человек будут соревноваться в рывке гирей весом 24 кг за 10 минут. Турнир откроется 12 октября в 16 часов на ФОК «Новолипецкий». Поболеть за свои команды приглашаются все желающие.
Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.