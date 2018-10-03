Липчанина приговорили к обязательным работам за рассказы о несуществующей болезни его бывшей

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-03T11:32:05+03:00

Житель Липецка сообщил работодателю своей возлюбленной, что у нее ВИЧ

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В судебном участке №25 Октябрьского района липчанину вынесли приговор. Мужчину признали виновным в клевете, то есть распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.

Как сообщили в пресс-службе областной Прокуратуры, подсудимый проживал со своей возлюбленной. Липчанин любил пропустить рюмочку-другую. Из-за этого между ним и его сожительницей произошел конфликт. Женщина сказала, что уходит от него.

Горожанин не смог простить возлюбленную и решил ей отомстить. Он позвонил ее работодателю и сообщил о том, что у женщины ВИЧ. Также подсудимый дважды позвонил в единую службу спасения "112", рассказав оператору о ложном заболевании своей бывшей сожительницы.

На суде липчанин раскаялся в содеянном. Действия злоумышленника квалифицированы по ч.4 ст. 128.1 УК РФ "Клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих". Суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ.

Напомним, клевета о том, что лицо страдает заболеванием, которое несет опасность для окружающий, а также клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления сексуального характера наказывается штрафом до 3 миллионов рублей, либо до 400 часов обязательных работ.