2018-10-03T15:05:54+03:00
Экономика

Не укради киловатт у ближнего своего. Завершился конкурс энергоплакатов

Два десятка работ по теме «Энерговор! К ответу!» прислали студенты и школьники Липецкой области
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Победителей конкурса карикатур определил филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». В нем приняли участие школьники Липецка, студенты кафедры изобразительногоинститута культуры и искусства ЛГПУ и кафедры дизайна Елецкого государственного университета. Конкурс стартовал в июне, в нем могли принять участие художники-профессионалы и любители. Творческим жителям региона предлагали попробовать себя в следующих темах: «Честная электроэнергия дешевле ворованной», «Энерговоровство опасно для жизни и имущества» и ещё нескольких других.

- Социальный плакат даже для опытных художников – задача непростая, поэтому мне было любопытно, как с ней справятся студенты. Но они с таким азартом взялись за сложную тему, и нашли такие неожиданные решения, что я поняла: в борьбе с энерговоровством фантазия –отличный помощник, - так прокомментировала участие своих воспитанников в конкурсе доцент кафедры дизайна и народной художественной культуры ЕГУ им. Бунина Светлана Бондарчук.

Фантазия, воплощенная в рисунке, помогла студентке Елецкого университета Марии Агафоновой занять третье место в конкурсе, ученицакафедры дизайна этого же вуза Татьяна Соболева заняла второе. Каждая из художниц по-своему обыграла то, что при попытке украсть электроэнергию похититель может серьезно пострадать от удара током.

Первое место жюри единогласно присудило работе Елизаветы Родионовой - студентке 3 курса института культуры и искусства Липецкого государственного педагогического университета.

- Когдая рисовала, думала о людях, которые высасывают из тебя энергию. Вот и получилась такая безнадежная картина. Ну а потом все-таки вспомнила, что задача стоит о воровстве электроэнергии нарисовать плакат и сам собой пришел на ум слоган, - рассказала победительница конкурса Елизавета Родионова.

«Не укради киловатт у ближнего своего» - такая надпись украшает плакат-победитель. Его автора и двух других призеров ждут подарки и дипломы. Кроме того, Липецкэнерго решило вручить ещё и приз зрительских симпатий. Его обладателя назовут сотрудники Липецкэнерго. Ну а три лучших липецких плаката «Энерговор! К ответу!» отправятся в Москву на конкурс сатирических рисунков компании «МРСК Центра».

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Фото пресс-службы Липецкэнерго

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