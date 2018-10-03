2018-10-03T17:05:40+03:00
Общество

Политолог: «Следующим местом работы губернатора Липецкой области, скорее всего, будет Совет Федераций»

По мнению эксперта, Олег Королев понимал, что ему придется уйти
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Эксперт уверен, что новый глава региона не будет столь яркимЭксперт уверен, что новый глава региона не будет столь яркимФото: Лия МУРАДЬЯН
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2 сентября Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий главы администрации Липецкой области». Наряду с официальной отставкой Олега Королева, президент назначил исполняющего обязанности – Игоря Артамонова.

Почему именно сейчас произошла такая перестановка? Почему Олег Королевсам попросил у президента отставки? С этими вопросами мы и обратились к известному в Черноземье политологу Владимиру Слатинову. Его не удивила отставка Олега Королева. В разговоре с нами он поделился мнением, что после региональных сентябрьских выборов и после того, как представители оппозиции взяли верх в четырех регионах, стало понятно, что долгожителей-губернаторов пришло время менять.

- Я считаю, что Олег Королев был успешен в целом. Но даже в тех регионах, где губернатор даже относительно успешен, все равно уже наблюдалась усталость от долгого правления. Накапливался негатив. Понятное дело, что Кремль должен был что-то делать с теми регионами, где есть проблемы с губернаторским рейтингом. В таких регионах сентябрьские выборы только подтолкнули изменения. Не исключаю, что иначе Олег Королев мог бы «досидеть» и до весны, - уверен Владимир Слатинов.

При этом политолог считает, что в 2019 году Олегу Королеву уже вряд ли бы дали новый срок. Эксперт подчеркивает, что большинство губернаторов уходят в отставку, а глава Липецкой области сам попросил об этом.

- Уход Королева, который больше 20 лет возглавляет регион, - это вопрос времени. Не знаю, вызвали ли его и сказали или он сам почувствовал это, но такой уход.. в этом весь Олег Петрович. Человек это, несомненно, яркий, быть может, где-то эксцентричный. Таким жестом он в очередной раз продемонстрировал, что он внешне держит инициативу в своих руках. Хотя, я думаю, он понимал, что все равно придется уйти, - уверен наш собеседник.

Владимир Слатинов уверен, что губернатора Липецкой области считали успешным в Кремле.

- Система управления была достаточно авторитарной. Она была жестко управляемой. Регион развивался интенсивно в эти годы. Реально работает особая экономическая зона – одна из немногих в стране. Довольно хорошая ситуация с инвестициями. В общем, он в довольно неплохом состоянии передает регион сменщику, - уверен Владимир Слатинов.

Остается последний вопрос: куда же теперь пойдет Олег Королев? Политологи не исключают возможность, что следующим место работы губернатора Липецкой области будет Совет Федераций.

- Олег Петрович – один из немногих региональных политиков, который привлекал к себе внимание. Достаточно вспомнить его «Твиттер» и оригинальное поздравление с 8 марта. Это яркая личность. В этом плане таких губернаторов в России уже нет, - отметил Владимир Слатинов. – От следующего главы Липецкой области такого ждать явно не стоит.

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