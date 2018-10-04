НЛМК приглашает старшеклассников в Школу профессионального мастерства

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-04T11:10:49+03:00

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НЛМК объявил новый набор в Школу профессионального мастерства, которая поможет девятиклассникам ближе познакомиться с металлургическими специальностями и повысить свой уровень подготовки по математике.

Образовательный проект для липецких школьников НЛМК реализует вместе с Липецким металлургическим колледжем (ЛМК), Липецким политехническим техникумом (ЛПТ) и физико-математической школой «Эврика» на учебной базе этих заведений. Программа включает цикл занятий по математике, тренинги, экскурсии на производство и подразделения комбината. Преподаватели ЛМК и ЛПК расскажут ребятам об основах металлургического производства, возможностях автоматизации производственных процессов, приоритетных для НЛМК специальностях и технологическом оборудовании комбината. Помимо теории ребята приобретут практические навыки в производственных мастерских и лабораториях техникума и колледжа.

Программа обучения рассчитана на период с октября по февраль. По ее окончании лучшие выпускники смогут стать обладателями сертификатов на право получения бонусной стипендии НЛМК в течение первого семестра обучения в ЛМК или ЛПТ. Занятия по программе Школы профессионального мастерства для старшеклассников бесплатные. Они будут проходить три раза в неделю.

Организационный сбор учеников пройдет 18 октября в 16.00 в конференц-зале музея НЛМК (площадь Металлургов, 2а). Заявку на обучение можно подать по телефонам 44-67-03 и 8-920-244-58-57 (Алена Ролдугина), а также по электронной почте на адрес roldugina_aa@nlmk.com.

Система профессиональной ориентации НЛМК является одной из самых масштабных целевых программ в Липецкой области. Она охватывает все уровни общего и профессионального образования и возрастные ступени: от школы до института, от студенческих программ до программ адаптации молодых работников. НЛМК поддерживает партнерские отношения с 72 общеобразовательными учебными заведениями Липецка и Липецкой области. Для школьников комбинат реализует разнообразные образовательные проекты. Ежегодно в различных профориентационных мероприятиях НЛМК участвуют более 11 тыс. липецких школьников.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.