Ситуацию с липецкими дольщиками решит орловский застройщик

СЕГОДНЯ 14:40 2018-10-04T14:57:04+03:00

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В Липецк зашел застройщик из соседней области – ПАО «Орелстрой». Для нашего региона компания новая, но несмотря на то, что она появилась в Липецке только в июле, нельзя не учитывать, что это строительная организация с 75-летней историей. За 75 лет непрерывного строительства компания возвела десятки школ, детсадов, храмов, соборов и административных зданий, а также несколько новых микрорайонов с развитой инфраструктурой. Но главное направление «Орелстроя» – это многоквартирные дома.

Зайдя на липецкий рынок, руководство компании решило начать с фактически брошенных домов микрорайона Елецкий, где дольщики уже не первый год ждут своих квартир. На большую пресс-конференцию пригласили СМИ, руководителей регионального управления строительства, экспертов строительного рынка и, конечно же, самих дольщиков.

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Как пояснил журналистам заместитель председателя совета директоров ПАО «Орелстрой» Расул Умаров, только за этот год компания сдает 113 000 м2 строительных объектов. Немаловажный факт – застройщику удалось пережить кризис в строительстве 2015 года, причем с прошлого года объемы строительства нарастили в полтора раза. По словам руководства, успех компании заключается во взвешенной политике.

– Мы берем на себя только те обязательства, которые можем выполнить, – подчеркнул Расул Умаров, отметив, что 22 % акций «Орелстрой» принадлежит государству. – Нам нельзя подводить ни акционеров, ни дольщиков. Мы долго просчитывали все риски, прежде чем взяться за достройку домов Елецкого микрорайона и теперь готовы отвечать на любые вопросы. К тому же мы публичная организация и любую информацию вы можете найти на нашем сайте и на ресурсах в соцсетях, где всегда можно с нами связаться.

Зампредседателя также отметил, что компания приветствует изменения в 218 и 214 Федеральных Законах, которые направлены на защиту дольщиков. К слову, многих других застройщиков новые жесткие требования государства вынудили отказаться от бизнеса. Но, как считает Умаров, это позволит избавить рынок от проблемы с недобросовестными застройщиками, которая существует по всей стране, и Липецк не исключение.

Начальник Управления строительства и архитектуры Липецкой области Андрей Шорстов признался, что и Липецкая область долго изучала компанию, прежде чем перейти к сотрудничеству. Липецкие эксперты ездили в Орел, осматривали достроенные и строящиеся объекты, в итоге качество строительства липчанам понравилось. В целом, переговоры с «Орелстрой» были длительные, но продуктивные.

– Прежде чем заключить договора, мы внимательно и детально изучали проектно-сметные документы, оценивали объем предстоящих работ, учитывали ошибки предыдущих застройщиков, – рассказал Андрей Шорстов. – Мы убедились, что это профессиональные строители с хорошим опытом и репутацией, которые готовы прийти в наш регион. Сумма инвестиций по объектам в Елецком микрорайоне измеряется сотнями миллионов рублей, которые «Орелстрой» должен вложить в достройку. Но активы Липецкой ипотечной корпорации позволяют компенсировать затраты.

Также глава управления отметил одну необычную для нашего региона особенность – чистовая отделка квартир. То есть дома сдаются с готовым ремонтом, а не голыми стенами, что значительно упрощает жизнь покупателям. Причем липецкие эксперты оценили высокое качество отделки.

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– Многие берут квартиры в ипотеку, вкладывают материнский капитал, и сделать ремонт, который порой обходится в пол стоимости квартиры, для большинства семей серьезная нагрузка, – пояснил Расул Умаров. – Мы знаем ситуации, когда люди годами не могут въехать в купленную квартиру, поскольку нет средств на ее отделку. Поэтому мы решили создать более комфортные условия, при которых покупатели могут заложить стоимость отделки в ту же ипотеку. Это гораздо проще, чем брать дополнительный кредит или годами копить деньги.

Обсудив все детали, руководители региона и компании подписали четырехстороннее соглашение между «Орелстрой», компанией «ЛИК», Управлением архитектуры и строительства Липецкой области и региональным управлением имущественных и земельных отношений.

Вопросов к новой компании было много, и один из главных прозвучал от дольщиков.

– Тут много было сказано о взаимодействии «Орелстроя» с «ЛИКом» и администрацией, но нам хотелось бы знать, как вы видите для себя отношения с дольщиками? – поинтересовался руководитель проекта «Центр защиты дольщиков» Артемом Шелудько. – Как именно будут заключатся новые договоры по тем домам, которые вы собираетесь достраивать? И как это отразиться на стоимости, проектной документации и качестве квартир?

Дольщикам ответил Михаил Круглов – директор по правовым вопросам ПАО «Орелстрой»:

– Все права и обязанности от «ЛИКа» будут передаваться к новому застройщику только с согласия дольщиков. Это будет соглашение между «Орелстроем», «ЛИКом» и дольщиками. При этом новый застройщик не планирует менять ни проектные решения, ни планировки квартир, увеличивать или уменьшать площади. То есть дома будут достраиваться по прежнему проекту. Дополнительные средства с дольщиков также взиматься не будут – это исключено. Для людей, которые внесли полную стоимость, ничего не изменится.

В эксклюзивной беседе зампредседателя совета директоров Расул Умаров, обращаясь скорее к дольщикам, признался, что у компании серьезные цели и четкий 6-летний план развития, и в эти планы никак не входит разовая сиюминутная выгода – собрать с людей деньги и уйти с рынка.

– Планируя выход в Липецкий регион, мы учли сложную ситуацию с застройщиками и дольщиками, которых не раз обманывали, поэтому понимали, насколько тяжело будет завоевать здесь доверие, – рассказал Умаров. – Для этого нам придется сделать что-то действительно важное. Здесь у нас с дольщиками общие интересы: они заинтересованы в том, чтобы их дома были достроены и скорее в них заехать, мы заинтересованы достроить эти дома, чтобы завоевать доверие. Мы не делаем громких заявлений, но свои обязательства выполняем всегда.

АВТОР ТЕКСТА И ФОТО - Лия МУРАДЬЯН.