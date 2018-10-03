Липчанин застраховал жизнь и сгорел, уснув с сигаретой в машине

3 Окт. 15:10 2018-10-04T15:29:08+03:00

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Накануне, 3 октября, вышел новый выпуск программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». На этот раз известный телеведущий пригласил в студию семью Акиньшиных из села Пружинки Липецкого района. Местные жители поведали на всю страну очень странную историю. Год назад 24-летний Алексей Акиньшин застраховал свою жизнь на 1 миллион рублей. Вскоре после этого его тело нашли в собственной сгоревшей машине.

По словам его матери Ольги, трагедия произошла в ночь с 30 сентября на 1 октября 2017 года. Она как раз гостила в доме сына и его жены Анны, с которой у них 3 детей. Алексей сказал, что ненадолго отъедет. Молодой человек поехал в клуб к своим друзьям. Там они выпили, и одного из знакомых он согласился подвезти домой. Алексей высадил односельчанина и поехал дальше. Больше его живым никто не видел.

Утром Ольге позвонила родственница и рассказала, что недалеко от поселка видели сгоревший автомобиль, похожий на машину Алексея. Ольга вместе со своим вторым сыном Дмитрием отправились на место происшествия. Подойдя к обугленной машине, они на мгновение почувствовали облегчение, ведь спереди никого не было. Но потом увидели тело Алексея на заднем сидении.

РОДНЫЕ О СТРАХОВКЕ НЕ ЗНАЛИ

По словам Акиньшиных, уголовное дело возбуждать не стали. Липчане уверены, что смерть Алексея была не случайной. Они высказали две версии случившегося: Алексея убили с целью забрать 1 миллион рублей, либо молодой человек жив, а вместо него в могиле лежит кто-то другой. В подтверждении первой догадки Ольга сказала, что практически никто из родных не знал о том, что Алексей застраховал свою жизнь. Ей об этом в день трагедии рассказал знакомый сына, который с ним работает. О страховке знала жена погибшего Анна. По ее словам, мужу просто позвонили из банка и предложили такую услугу. Алексей согласился. Еще один вопрос, который мучает семью Акиньшиных, кому в итоге достался 1 миллион рублей. Липчане уверяют, что никто из них этих денег не видел.

Также Акиньшины рассказали, что эксперты провели несколько экспертиз. Так, кости, обнаруженные в машине, соответствовали возрасту 34-летнего человека. Хотя Алексею было 24. В семье до последнего надеялись, что парень жив. На программе провели повторные экспертизы, которые подтвердили, что в сгоревшей машине находилось тело Алексея.

ПРИЧИНА СМЕРТИ – ОТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ ГАЗОМ

Брат погибшего Дмитрий уверен, что молодого человека убили. Об этом он рассказал «КП-Липецк». От дальнейших комментариев липчанин отказался. После выпуска программы жители Липецка были поражены историей земляков. Цепочка событий разворачивалась как детективе – парень, застраховавший свою жизнь на миллион в тайне от родственников, его скорая гибель. Тут вроде должна быть кульминация, развязка. Но в реальности эта таинственная история оказалась весьма прозаичной.

- Была проведена доследственная проверка, сделаны все необходимые экспертизы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. – Одна экспертиза установила генотип, подтвердилось, что погибшим оказался Алексей. Другая экспертиза определила примерный возраст по кости. Они имеют свойство стареть быстрее, и поэтому возникает несоответствие с биологическим возрастом. Установлено, что накануне молодой человек пил. После того, как он высадил друга, до дома он не доехал, остановился неподалеку. По останкам провели дополнительную экспертизу. По легким было установлено, что молодой человек отравился окисью углерода, то есть угарным газом. Также в желудке погибшего обнаружили более 6 промилле алкоголя. Повреждений мышечных тканей, костей не было. Техническа экспертиза установила причину возгорания. Пожар случился из-за тлеющего табачного изделия. Эксперты исключили версию, что автомобиль облили горючими материалами. Возгорание произошло внутри салона от тлеющего табачного изделия.

Так, согласно результатам доследственной проверки, никакого криминального подтекста в данной истории не было. Произошедшее, по словам правоохранителей, оказалось несчастным случаем. Парень выпил, решил отоспаться в машине, закурил сигарету и, видимо, уснул.

Со страховкой в реальности также оказалось все несколько иначе. В ходе проверки было установлено, что Алексей взял кредит на новый автомобиль. Деньги дали с условием, по которому молодой человек должен был застраховать свою жизнь. Парень работал дворником, подрабатывал на кладбище. Он застраховался, кредит одобрили, автомобиль купил.