Ирина Измалкова: «Я сбегала с музыкальной школы в тир»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-05T10:10:49+03:00

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Ирина Измалкова вернулась в Липецкую область с чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе, который проходил в Южной Корее. Ирина завоевала сразу три «бронзовых» медали, две командные и одну – в личном зачете, в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров по движущейся мишени на смешанной скорости.

Стоит отметить, что это одно из самых сложных упражнений – выстрелы производятся по мишени, которая совершает несколько быстрых и медленных пробегов. Причем стрелок не знает их последовательность. Это упражнение еще называют «бегущий кабан». В России до 1993 года в стрельбе «по кабану» состязались только мужчины. Теперь же на «кабане» у женщин вводят стрельбу из малокалиберной винтовки на расстоянии 50 метров. Ирина планирует попробовать себя и в этом упражнении.

Именитая спортсменка, многократная чемпионка Европы и мира, обладательница мирового рекорда рассказала, как достигла таких высот. Ирина увлеклась стрельбой еще в детстве.

– Сначала ходила с друзьями в тир, где по три копейки пульки продавали, мне еще 12 не было – вспоминает Ирина. – это было в Волжском. Часто сбегала с уроков фортепиано в музыкальной школе, чтобы пострелять из винтовки. Мама ничего не знала. А потом хозяин тира попросил ее привести. Мама напуганная пришла, думала, я что-то натворила, а он говорит «отдавайте дочку в стрелковую школу». Так я и начала заниматься.

До 18 лет Ирина стреляла из пистолета, занимала второе место в СССР среди юниоров. А 1988 году спортсменка поступила в Воронежский институт и переехала в Липецкую область, где уже начала заниматься в школе села Конь-Колодезь.

– Я очень люблю свою стрелковую школу, у нас тренируется очень много детишек, едут со всех районов области, есть специальный автобус, который собирает и привозит детей, – рассказывает Ирина. – Недавно воспитанники школы хорошо выступили на юниорских в Южной Осетии.

Уже в Конь-Колодезе Ирина познакомилась с тренером Ираидой Никулиной, которая поддерживает практически на протяжении всей спортивной карьеры.

– Тренер у меня замечательный, она очень поддержала меня на нынешнем Чемпионате мира, – рассказывает Ирина. – На первом упражнении мне не хватило одного очка для выхода в финал. Сказался 9-часовой перелет и тяжелая дорога, с которой не успела отдохнуть. Я была очень расстроена, но Ираида Викторовна смогла меня успокоить и настроить на то, что все будет хорошо. Я всегда себя накручиваю, а она чувствует мое эмоциональное состояние и может на него влиять. Это крайне важно.

Ирина Измалкова шла к победам, несмотря на многие трудности. Как-то даже чуть не бросила стрельбу. Это было в 1992 году, времена были тяжелые, и Ирина решила уйти из спорта. Но в 1993 году впервые начали набирать женщин на «кабана» и я она вернулась. В 2000 году Измалкова перенесла операцию на позвоночнике, и уже через 4 месяца, несмотря на уговоры врачей, поехала на Чемпионат Европы, где взяла «золото».

– В нашем спорте главное желание и трудолюбие, – делится опытом Ирина Измалкова. – Если человек захочет, он добьется всего. – Стрельба тренирует не только навыки, но и характер.

Сейчас, не успев отдохнуть от последнего чемпионата, Ирина уже готовится к следующей победе. Невзирая на огромный опыт, Измалкова упорно тренируется почти каждый день. Первая тренировка длится 4 часа, вторая – около двух, и два раза в неделю выходные.

– В декабре в Ижевске пройдет первый отбор к Чемпионату Европы и в январе на Чемпионате России второй этап отбора, а в феврале уже сам ЧЕ, которому я теперь готовлюсь. – поделилась планами Ирина Измалкова.

Отметим, что на чемпионате в южнокорейском Чханвоне в сборной России выступали 9 спортсменов из Липецка. Воспитанники спортклуба «Липецкий металлург» принесли в общую копилку 6 из 24-х медалей.

В упражении «скит» Антон Астахов в составе мужской сборной команды России занял 3 место. «Бронзу» в этой же дисциплине завоевала Анна Жаднова в составе юниорской сборной. В упражнении «трап» юниорка Дарья Семьянова стала третьей в личном зачете.

По итогам соревнований российская команда по пулевой стрельбе заняла 2-е место в общем неофициальном командном зачете, а также 1-е место в неофициальном командном зачете по олимпийским дисциплинам. Россияне завоевали 12 лицензий на игры XXXII Олимпиады 2020 года в Токио: 6 в личных упражнениях и 6 – в командных. Выступление российских пулевиков в олимпийских видах программы стало лучшим в современной истории на чемпионатах мира с 1994 года. Стрелки из России повторили результат 2006 года по завоеванным золотым медалям.

Как известно, стрелковый спорт в Липецкой области активно поддерживает НЛМК, который спонсирует спортклуб «Липецкий Металлург». Благодаря финансовой поддержке комбината подростки занимаются стрельбой бесплатно. Сейчас на базе «Липецкого металлурга» занимаются 151 стрелок в отделении пулевой стрельбы и 203 - в стендовой стрельбе. Ребята постоянно выезжают на соревнования и другие регионы.

Выступление российской команды на нынешнем чемпионате стало возможным также благодаря НЛМК. И столь престижные соревнования требуют соответствующего финансирования.

Напомним, что спортклуб «Липецкий металлург» был основан Новолипецким металлургическим комбинатом в 2000 году. Сейчас в его составе один из самых современных в России стрелково-стендовый комплекс, пулевой тир и физкультурно-оздоровительный комплекс «Новолипецкий» для занятий летними и зимними видами спорта. В течение года спортивные объекты клуба посещают свыше 20 тысяч жителей Липецка. Воспитанники клуба в личном зачете завоевали 440 медалей на международных и всероссийских соревнованиях. Стендовики установили 3 мировых рекорда и 26 рекордов России. Сегодня 25 воспитанников клуба входит в состав сборных команд России по стендовой и пулевой стрельбе.

Автор Лия МУРАДЬЯН.

Фото из архива Ирины ИЗМАЛКОВОЙ.