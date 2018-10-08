2018-10-08T11:53:20+03:00
Общество

Команда НЛМК победила на инженерном чемпионате Case-in

Он прошел в Москве
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Команда НЛМК стала победителем «Лиги молодых специалистов» инженерного чемпионата Case-in, который состоялся в Москве. Компанию на престижном соревновании молодых инженеров представляли сотрудники энергетического комплекса и управления экономики Павел Струков, Илья Ткаченко, Дарья Шпунтова и Григорий Войтков.

В крупнейшем в России и странах СНГ состязании по решению инженерных задач на тему развития Дальнего Востока и острова Сахалин участвовали 15 команд молодых сотрудников ведущих компаний страны. Участники Лиги молодых специалистов должны спрогнозировать перспективное развитие энергетики дальневосточного региона на период до 2030 г. По результатам очной защиты проект НЛМК получил высшую оценку экспертной комиссии. Новолипчане предложили один из самых удачных путей развития экономики Дальнего Востока. На основе анализа экономических показателей, транспортной инфраструктуры и энергетики Сахалина они рассчитали оптимальные варианты решения проблем логистики для связи острова с Большой землей.

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Это уже второе успешное выступление молодых инженеров компании на чемпионате Case-in. В прошлом году сборная команда НЛМК и Липецкого государственного технического университета стала третьей на этом престижном соревновании сильнейших молодых инженеров страны.

«Лига молодых специалистов» - это соревнование по решению инженерных кейсов среди молодых специалистов компаний в возрасте до 35 лет. Состязание молодых инженеров прошло в рамках Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.

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