В Липецке СК проверит врачей, по вине которых ребенок потерял слух

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-05T09:05:11+03:00

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В истории с халатностью врачей, по вине который маленький мальчик стал инвалидом, будет разбираться липецкий следственный комитет. О своей беде следователям рассказал отец малыша. Мужчина пришел на совместный прием к руководителю СУ СКР по Липецкой области Евгению Шаповалову и уполномоченному по правам ребенка в области Людмиле Кураковой.

Ранее отцу мальчика через суд удалось доказать причастность врачей к инвалидности ребенка. А все началось с раннего возраста, когда ребенок только начал пытаться говорить. Родители заметили, что малыш неправильно произносит слова и пошли к врачу. При этом еще при рождении мальчику поставили диагноз, который указывал, что в будущем ребенок может потерять слух. В больнице проигнорировали тот диагноз и жалобы родителей, сказали, что это возрастное и скоро речь наладится. Ребенку выписали препарат для развития речи и отправили домой. Но прием лекарства результатов не дал. В 2017 году, когда мальчику исполнилось 4 года, речь заметно ухудшилась и родители поехали в больницу в другой регион. Но лечить было уже поздно. Не липецкие врачи поставили ребенку диагноз тугоухость III степени и присвоили инвалидность.

В апреле этого года отцу удалось призвать больницу к ответу. Тогда экспертиза доказала, что при должном и своевременном лечении потери слуха можно было избежать. Больницу наказали только по административной статье. Поэтому на приеме у Шаповалова, мужчина попросил дать дополнительную правовую оценку действиям медиков, которые убеждали родителей, что все в порядке.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, полковник юстиции Евгений Шаповалов дал указания тщательно проверить доводы липчанина, и рассказал, что следствием назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза с привлечением специалистов из другого региона, по результатам которой будет дана окончательная юридическая оценка действиям липецких медицинских работников.

Уполномоченный по правам ребенка Людмила Куракова обещала отцу помочь с лечением и реабилитацией в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга.