2018-10-05T14:54:28+03:00
Общество

Липецкая область – лидер рейтинга эффективности систем теплоснабжения

Регион занял первое место в ЦФО в этой сфере
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Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» проходит в эти дни в Москве, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. В нем участвует липецкая делегация. Вчера состоялась презентация рейтинга эффективности систем теплоснабжения. Липецкая область отмечена как регион с высокими показателями в этой сфере. Регион занял первое место в ЦФО и стал пятым среди всех субъектов Российской Федерации.

Рейтинг проводится второй год и оценивает усилия органов власти всех уровней по созданию благоприятных условий для надежного безаварийного теплоснабжения, снижению удельных расходов топлива и потерь тепла, применению современных технологий в тепловых сетях и на стороне потребителей. Также рейтинг помогает выявлять и распространять лучшие практики.

В прошлом году Минэнерго России наградило наш регион дипломом за лучшую комплексную региональную систему управления энергосбережением.

Накануне липецкая делегация приняла участие в панельной сессии «Реализация потенциала России в глобальной индустрии ВИЭ», прошедшей в рамках деловой программы Международного форума «Российская энергетическая неделя». В Липецкой области уже не первый год вопросам возобновляемой энергетики уделяется особое внимание. Так, на Новолипецком металлургическом комбинате успешно работают мощности «зелёной» энергетики. В 2017 году были проведены гарантийные испытания газовой утилизационной бескомпрессорной турбины, которая предназначена для выработки электроэнергии за счёт избыточного давления доменного газа.

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Есть примеры реализации проектов по выработке энергии за счет отходов производства в сельском хозяйстве. ООО «Донская нива» эксплуатирует автоматическую котельную, работающую за счёт сжигания лузги подсолнечника, которая образуется при производстве подсолнечного масла. Аналогичное предприятие ООО «Черноземье», являющееся резидентом ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны», ввело в эксплуатацию линию по производству пеллет из образующихся в ходе переработки масленичных культур отходов. Широкое применение в Липецкой области получила технология использования древесных пеллет для выработки тепла. Пеллетные котлы отапливают чаши бассейнов и обеспечивают горячей водой посетителей трёх спортивных комплексов в период, когда отсутствует централизованное теплоснабжение.

В настоящее время завершается разработка стратегии использования энергии на основе возобновляемых источников на территории всей Липецкой области. В результате будут подготовлены предложения по развитию распределенной генерации, разработаны финансово-экономическая модель ее внедрения и стратегия по реализации проектов дорожной карты НТИ EnergyNet. На основании данных ветровых нагрузок на территории Липецкой области будут выбраны площадки, размещение генерирующего оборудования на которых наиболее целесообразно с точки зрения максимизации использования энергии ветра

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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