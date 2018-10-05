Врио губернатора Липецкой области поздравил педагогов с Днем учителя

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-05T15:03:34+03:00

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В эту пятницу, 5 октября, в областном центре культуры прошел праздник, посвященный Дню учителя. Педагогов с профессиональным праздником поздравили врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

– Я помню всех своих учителей, особенно благодарен тем, кто преподавал историю, географию и математику, – обратился в педагогам Игорь Артамонов. – Учитель – прекрасная профессия, востребованная и вечная. Ведь все мы ученики. Учимся не только в школах и институтах, но и по жизни.

Липецких педагогов поздравили с Днем учителяФото: Пресс-служба Управления образования Липецкой области.

Председатель облсовета отметил педагогический талант, мастерство и отзывчивость липецких учителей.

– Липецкие педагоги успешно осваивают новые учебные программы, самые современные методы работы, реализуют научные проекты. Активно используют в обучении дистанционные технологии, которые есть во всех районах области, – заметил Павел Путилин. – Посмотрите, в каких условиях сегодня получают знания наши дети: просторные классы изостудии, робототехники, современные спортивные залы. Но никакие новации не заменят педагогического таланта.

Липецких педагогов поздравили с Днем учителяФото: Пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов

Также педагогов поздравили и поблагодарили за труд заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Таран, главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков и член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ираида Тихонова. 30 педагогам вручили награду «Заслуженный работник образования Липецкой области». Также 8 лучших учителей получили премию в 200 000 рублей.

В завершении праздничной программы перед педагогами выступили артисты государственного Театра танца «Казаки России».