2018-10-08T10:25:25+03:00
Общество

Два миллиона тонн сахарной свеклы собрано в регионе

Очередной рубеж перешагнули свекловоды Липецкой области
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По оперативным данным управления сельского хозяйства региона, на 5 октября в Липецкой области убрано более 63 тысяч гектаров из 128 тысяч, отведенных под сахарную свеклу. Собрано 2 млн. тонн сладких корнеплодов. Лидером по валовому сбору сахарной свеклы является Добринский район. Здесь уже накопали 472 тысячи тонн.

Средняя урожайность по региону превысила 327 центнеров с гектара. Самый высокий показатель - 392 ц/га - у долгоруковцев. На втором месте хлевенцы – 380 ц/га, на третьем – чаплыгинцы, урожайность у которых составляет 375 ц/га. Содержание сахара в корнеплодах значительно превышает прошлогодние показатели и составляет 19,34%. Из переработанных на шести сахарных заводах региона 1609 тыс. тонн корнеплодов произведено около 250 тыс. тонн сладкой продукции.

Фото с сайта администрации Липецкой области.

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