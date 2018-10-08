В Липецке нелегальный торговец грозился сжечь товар во время проверки

СЕГОДНЯ 14:00 2018-10-08T14:47:50+03:00

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Этим утром, 8 октября, в Липецке состоялся рейд по пресечению незаконной торговли. В борьбу с нарушителями вступили сотрудники департамента дорожного хозяйства и благоустройства, областного и городского управлений потребительского рынка, а также УГИБДД и УМВД. Собравшиеся обошли район Центрального рынка.

На обновленном участке улицы Неделина рядом с кольцом на улице Папина сотрудники опечатали 2 грузовые машины с картофелем. Транспорт эвакуировали и вместе с товаром отправили на специализированную стоянку.

Стихийная торговля в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

- Согласно действующему порядку хозяин транспортного средства при предоставлении документов на владение им может написать заявление и забрать машину, оплатив штраф, - сообщил начальник отдела контроля управления потребительского рынка администрации Липецка Илья Глазунов. – Сумма штрафа может быть разной, в зависимости от затрат. Около 50 тысяч, чтобы забрать автотранспорт со стоянки. За несанкционированную торговлю составляются протоколы и назначается штраф от 1 до 3,5 тысяч рублей при первом нарушении. При повторном от 3,5 до 5 тысяч рублей.

Стихийная торговля в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Стихийная торговля в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

После участники рейда обнаружили еще одних нарушителей. Оказалось, что 2 торговые точки с бахчевыми, гранатами и соком стоят в неположенном месте - на участке земли, который теперь относится к муниципалитету. Ни документов, ни санитарных книжек у предпринимателей не оказалось. Сотрудники потребительского рынка начали изымать товар. Но не тут-то было. На защиту своего товара торговцы встали грудью. Они возмущались, почему им не дают спокойно работать. Один из торговцев даже начал грозить, что спалит торговую точку. Другие доказывали, изначально работали по закону, в киосках, платили налоги. Но потом их павильон убрали, а обещанного места для торговли они ждут более 10 лет. Во время этого к торговым точкам успевали подходить липчане и интересоваться стоимостью товара. Пока собравшиеся смотрели «шоу», в которое пришлось вмешаться полиции, остальные торговцы начали грузить товар в машину. Но спасти бахчевые они не успели. Бахчевые, гранаты и соки в стеклянных бутылках погрузили в прицеп трактора и отвезли на склад временного хранения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.lipetsk.kp.ru/video/embed/672283" frameborder="0"></iframe> Рейд в Липецке: торговцы не хотят отдавать свой товар.Обнаружили 2 нелегальные точкиЮлия КЛЮЕВА

Стихийная торговля в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Стихийная торговля в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Кстати, во время мероприятия вокруг торговых точек собралось много любопытных липчан. Многие из них тоже возмущались. Горожане рассказывали, что несмотря на все усилия властей, спустя несколько дней торговцы возвращаются на свои прежние места.