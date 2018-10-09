Работники НЛМК собрали в ходе субботника 80 тонн мусора

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-09T13:09:09+03:00

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С 1 по 30 сентября более 2 000 работников комбината убирали от мусора и сухой листвы территорию производственных подразделений, опиливали сухие деревья, высаживали молодые саженцы, благоустраивали клумбы и газоны. За месяц собрали и вывезли c промышленной площадки для безопасной утилизации свыше 80 тонн мусора.

Сотрудники НЛМК навели порядок не только в цехах, но и на городских территориях, в парковых зонах, местах отдыха и в своих дворах. Так, в рамках грантовой программы НЛМК «Стальное дерево» в сентябре в сквере 11 микрорайона волонтеры убралиот мусора территорию сквера, восстановили клумбы и скамейки, высадили саженцы, обрезали сухие деревья. Более 500 деревьев и кустарников при участии работников комбината посадили в микрорайоне «Елецкий».

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Новолипчане помогали в большой уборке мусора в Студеновском карьере, где оборудуется трасса для тренировок по маунтинбайку — езде на горных велосипедах. Всего на городских территориях собрали и вывезли более 135 кубометров мусора.

«Для нас одинаково важна как чистота промышленной площадки, так и всего города. Поэтому всегда стремимся оказать помощь в благоустройстве городской среды. В этом году наши коллегиучаствовали в очистке от мусора популярных мест отдыха липчан - Матырского водохранилища, парка НЛМК, сквера на проспекте Мира.В этом году на промышленной площадке мы высадим более 2 тысяч деревьев, обустроим более 218 тысяч кв. метров газона», - отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.