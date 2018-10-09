2018-10-09T10:01:39+03:00
Общество

Липецкие фермеры получат дополнительные гранты

Государственная поддержка фермерства – одно из ведущих направлений развития агрокомплекса региона
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В конце сентября в управлении сельского хозяйства региона состоялось заседание комиссии, на котором рассматривалось дополнительное предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Решением комиссии 17 млн. рублей были распределены между пятью крестьянско-фермерскими хозяйствами из разных районов для развития молочного животноводства.

Объем государственной поддержки, выделенной на развитие фермерского движения в нынешнем году, превышает прошлогодний. На развитие семейных животноводческих ферм всего выделено 65,9 млн. рублей, в том числе 47,5 млн. рублей – федеральные средства. Также 39,6 млн. рублей были распределены между начинающими аграриями. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы получили 64,2 млн. рублей.

Федеральные и областные средства выделяются фермерам с 2012 года. С 2015-го гранты на развитие материально-технической базы получают сельскохозяйственные кооперативы.

Фото: Владимир КУЛИК.

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